Италия, Испания и Греция изнывают от жары: Почему в Европе так жарко и как долго это продлится?

Южная и восточная Европа ожидает рекордных температур в связи с наступлением сильной жары. В ближайшие дни в Италии температура воздуха может достигнуть 48°C, что может стать причиной увеличения числа смертей от жары. Во вторник (11 июля) в окрестностях Милана, где температура воздуха достигла 40°C, упал и скончался дорожный рабочий.

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В Хорватии, Франции, Греции, Испании и Турции температура воздуха также может достигнуть 40°C. Отчасти это связано с Цербером, который движется через континент из Сахары.

Почему в Европе так жарко?

В этом году в Европе установились экстремальные температуры, поскольку на планете наблюдается феномен Эль-Ниньо, а выбросы парниковых газов приводят к потеплению климата.

Но последние максимумы были усугублены антициклоном, получившим название Цербер. Эта область высокого давления зародилась в Сахаре, а затем двинулась через север Африки в Средиземноморье.

Считается, что название этой волне жары – Цербер (в честь трехголового пса со свирепыми глазами, который в греческой мифологии охраняет врата подземного мира) – придумало Итальянское метеорологическое общество. Но на самом деле сообщество к этому названию не имеет никакого отношения.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Это название неофициальное, и мы его абсолютно не используем", – говорит Лука Меркалли, президент общества, и добавляет, что считает его несколько сенсационным. На самом деле название было выбрано итальянским метеорологическим сайтом iLMeteo, что подтвердил WIRED Антонио Сано, основатель iLMeteo.

Насколько жарко будет в Европе?

По данным Европейского космического агентства (ESA), в ближайшие дни на итальянских островах Сардиния и Сицилия может установиться температура 48°C, что может стать "самой жаркой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе". Текущий рекорд был зафиксирован в 2021 году на Сицилии – там температура достигла 48,8 градусов Цельсия.

Рим, Болонья и Флоренция входят в число 10 итальянских городов, в которых в настоящее время действует "красное предупреждение" об экстремальной жаре.

Метеорологическая служба Испании сообщила, что в юго-восточных районах Пиренейского полуострова, где также объявлена тревога в связи с экстремальной жарой, температура воздуха может достигнуть 45°C. Температура почвы в некоторых районах страны превысила 60°C.

В Греции в ближайшие дни прогнозируется жара до 44°C в некоторых районах страны. На Акрополе в Афинах должны быть установлены солнцезащитные козырьки, а машины скорой помощи приведены в готовность в связи с тем, что туристы теряют сознание от жары.

Foto: Shutterstock

Власти запретили посещение заповедников и лесов, чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров, а муниципалитеты открыли в общественных зданиях зоны с кондиционерами, чтобы люди могли укрыться от жары.

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Температура на Кипре может подняться до 42°C, в Черногории – до 41°C, а в Сербии и Румынии в понедельник может быть 39°C. В некоторых районах Хорватии ожидается 38°C; вчера пожарные с трудом сдерживали лесной пожар вблизи прибрежного города Шибеник.

Во Франции к концу недели температура воздуха также может достигнуть 37°C.

В Праге (Чехия) в субботу температура воздуха может достигнуть 36°C, что значительно превышает среднюю для этого времени года температуру в 22°C.

Как долго продлится Цербер?

По прогнозам, экстремальная тепловая волна, вызванная Цербером, продлится в Средиземноморье около двух недель.

Но на этом погодные проблемы Европы не закончатся. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в этом месяце на континенте была зафиксирована самая жаркая неделя за всю историю наблюдений, а июнь стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Агентство ООН предупредило, что вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится до конца года с умеренной силой или выше, составляет 90%. Это глобальное погодное явление происходит, когда воды в Тихом океане становятся намного теплее, чем обычно. Оно может привести к установлению нового рекорда средней температуры, что приведет к усилению жары и ураганов.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

В недавнем докладе Greenpeace о влиянии изменения климата на погоду в Испании подчеркивается настоятельная необходимость сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Важнейшим условием для достижения этой цели является развитие возобновляемых источников энергии и снижение зависимости от ископаемого топлива.

Как обезопасить себя во время жары в Европе?

Согласно результатам недавно проведенного исследования, летняя жара в Европе привела к гибели 61 000 человек. Больше всего пострадали пожилые люди, женщины и жители средиземноморских стран.

В связи с тем, что нынешнее лето начинает бить рекорды по жаре, людям рекомендуется соблюдать питьевой режим и избегать употребления кофеина и алкоголя. Также следует избегать напряженной работы в разгар дня.

Следует также следить за признаками теплового удара. Симптомы включают спутанность сознания из-за недостаточного притока крови к мозгу, покраснение и сухость кожи, отсутствие потоотделения, а в самых крайних случаях – отказ органов, судороги и припадки.