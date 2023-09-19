Из-за недостатка снега один из французских горнолыжных курортов закроется насовсем

Зима наступает. И для очередного горнолыжного курорта во Франции это значит, что придется смириться с тем, что снега для полноценной работы не хватит.
Городок Ла Самбуй, расположенный недалеко от Монблана во Французских Альпах, где находится семейный горнолыжный курорт, решил демонтировать свои подъемники, поскольку из-за глобального потепления сезон катания сократился всего до нескольких недель, а значит, держать подъемники открытыми больше не выгодно.
"Раньше снег лежал практически с первого декабря до 30 марта", – рассказал CNN мэр Ла Самбуй Жак Далекс. Однако прошлой зимой снег лежал всего "четыре недели, да и то его было не очень много", добавил он. Это означало, что "очень быстро на трассе появились камни и скалы".
По словам Далекса, в январе-феврале курорт смог проработать менее пяти недель, поэтому его годовой операционный убыток составил около 500 000 евро. Только содержание подъемников обходится в 80 тысяч евро в год.
Ла Самбуй не является огромным курортом: всего три подъемника и несколько трасс, достигающих высоты 1 850 м (около 6 070 футов). Но благодаря наличию трасс от "черных" для экспертов до "зеленых" для начинающих и относительно дешевым ски-пассам он пользуется популярностью у семей, стремящихся к более спокойному отдыху в Альпах, чем это предлагают более крупные и высокогорные курорты.
Британский сайт On The Snow называет его "идиллическим местом для посещения, с исключительными панорамными видами и всем, что нужно для дружелюбного курорта".
Летом этого года, когда наступило время планирования зимнего сезона, городской совет Ла Самбуй принял решение о закрытии курорта, которым он управлял с 2016 года. Горнолыжная инфраструктура будет демонтирована в кратчайшие сроки, но есть надежда, что город еще сможет привлечь туристов.
По словам Далекса, курорт, который также рекламируется как место для летних походов и отдыха на природе, станет местом для "знакомства с природой и ее охраны, прогулок, занятий спортом, если это возможно".
На сайте La Sambuy появилось сообщение о том, что горнолыжный курорт "окончательно закрыт" 10 сентября в соответствии с решением городского совета. "Спасибо всем за этот последний летний сезон 2023 года и за все прекрасные годы, проведенные рядом с вами", – говорится в сообщении.
Снега может и не хватить
Ла Самбуй – не единственный французский горнолыжный курорт, столкнувшийся с проблемой таяния снега. В прошлом году в Сен-Фирмине, еще одном небольшом альпийском горнолыжном курорте, было принято решение о демонтаже подъемника после того, как зимний сезон сократился с нескольких месяцев до нескольких недель, что также объясняется изменением климата.
Французская экологическая организация Mountain Wilderness заявила, что с 2001 года во Франции было демонтировано 22 подъемника, и, по ее оценкам, в стране насчитывается 106 заброшенных подъемников на 59 объектах.
Согласно отчету, опубликованному в августе в научном журнале Nature Climate Change, 53% из 2234 опрошенных горнолыжных курортов Европы с высокой вероятностью могут столкнуться с высокой "снежной недостаточностью" при глобальном потеплении на два градуса Цельсия (3,6 градуса по Фаренгейту).
В докладе, опубликованном в январе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится о "значительной вероятности" того, что к середине столетия глобальный рост температуры перешагнет этот порог в два градуса Цельсия.
Далекс из Ла Самбуй считает, что "все зимние спортивные курорты Франции подвержены влиянию глобального потепления", особенно те, которые находятся на средних высотах между 1000 и 1500 м.
Однако не все жители его города готовы сдаться без боя. В этом году ассоциация "Все вместе за Ла Самбуй" (Tous Ensemble Pour La Sambuy) создала петицию, призывающую сохранить этот курорт и другие, приняв новую, более "долговечную" модель – прежде всего, за счет работы кресельной канатной дороги в летний период для подъема посетителей на гору.
Петиция собрала более 1900 подписей, и, по словам президента ассоциации Кристиана Байли, группа намерена обратиться в суд с целью отменить решение городского совета.
Он заявил, что закрытие курорта "вредно" для города и территории, добавив, что горнолыжный курорт является "социальным элементом нашего небольшого городка с населением 7 500 человек".
По словам же Далекса причина закрытия очевидна: "глобальное потепление, очевидно, происходит" и происходит "даже быстрее, чем предсказывали ученые". По его словам, горнолыжным курортам становится все труднее функционировать, и многие из них "вынуждены приспосабливаться" к новым климатическим условиям.