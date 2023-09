Из-за недостатка снега один из французских горнолыжных курортов закроется насовсем

Зима наступает. И для очередного горнолыжного курорта во Франции это значит, что придется смириться с тем, что снега для полноценной работы не хватит.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Городок Ла Самбуй, расположенный недалеко от Монблана во Французских Альпах, где находится семейный горнолыжный курорт, решил демонтировать свои подъемники, поскольку из-за глобального потепления сезон катания сократился всего до нескольких недель, а значит, держать подъемники открытыми больше не выгодно.

"Раньше снег лежал практически с первого декабря до 30 марта", – рассказал CNN мэр Ла Самбуй Жак Далекс. Однако прошлой зимой снег лежал всего "четыре недели, да и то его было не очень много", добавил он. Это означало, что "очень быстро на трассе появились камни и скалы".

По словам Далекса, в январе-феврале курорт смог проработать менее пяти недель, поэтому его годовой операционный убыток составил около 500 000 евро. Только содержание подъемников обходится в 80 тысяч евро в год.

Ла Самбуй не является огромным курортом: всего три подъемника и несколько трасс, достигающих высоты 1 850 м (около 6 070 футов). Но благодаря наличию трасс от "черных" для экспертов до "зеленых" для начинающих и относительно дешевым ски-пассам он пользуется популярностью у семей, стремящихся к более спокойному отдыху в Альпах, чем это предлагают более крупные и высокогорные курорты.

Британский сайт On The Snow называет его "идиллическим местом для посещения, с исключительными панорамными видами и всем, что нужно для дружелюбного курорта".

Летом этого года, когда наступило время планирования зимнего сезона, городской совет Ла Самбуй принял решение о закрытии курорта, которым он управлял с 2016 года. Горнолыжная инфраструктура будет демонтирована в кратчайшие сроки, но есть надежда, что город еще сможет привлечь туристов.

По словам Далекса, курорт, который также рекламируется как место для летних походов и отдыха на природе, станет местом для "знакомства с природой и ее охраны, прогулок, занятий спортом, если это возможно".

На сайте La Sambuy появилось сообщение о том, что горнолыжный курорт "окончательно закрыт" 10 сентября в соответствии с решением городского совета. "Спасибо всем за этот последний летний сезон 2023 года и за все прекрасные годы, проведенные рядом с вами", – говорится в сообщении.

Снега может и не хватить

Ла Самбуй – не единственный французский горнолыжный курорт, столкнувшийся с проблемой таяния снега. В прошлом году в Сен-Фирмине, еще одном небольшом альпийском горнолыжном курорте, было принято решение о демонтаже подъемника после того, как зимний сезон сократился с нескольких месяцев до нескольких недель, что также объясняется изменением климата.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Французская экологическая организация Mountain Wilderness заявила, что с 2001 года во Франции было демонтировано 22 подъемника, и, по ее оценкам, в стране насчитывается 106 заброшенных подъемников на 59 объектах.

Согласно отчету, опубликованному в августе в научном журнале Nature Climate Change, 53% из 2234 опрошенных горнолыжных курортов Европы с высокой вероятностью могут столкнуться с высокой "снежной недостаточностью" при глобальном потеплении на два градуса Цельсия (3,6 градуса по Фаренгейту).

В докладе, опубликованном в январе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится о "значительной вероятности" того, что к середине столетия глобальный рост температуры перешагнет этот порог в два градуса Цельсия.

Далекс из Ла Самбуй считает, что "все зимние спортивные курорты Франции подвержены влиянию глобального потепления", особенно те, которые находятся на средних высотах между 1000 и 1500 м.

Однако не все жители его города готовы сдаться без боя. В этом году ассоциация "Все вместе за Ла Самбуй" (Tous Ensemble Pour La Sambuy) создала петицию, призывающую сохранить этот курорт и другие, приняв новую, более "долговечную" модель – прежде всего, за счет работы кресельной канатной дороги в летний период для подъема посетителей на гору.

Петиция собрала более 1900 подписей, и, по словам президента ассоциации Кристиана Байли, группа намерена обратиться в суд с целью отменить решение городского совета.

Он заявил, что закрытие курорта "вредно" для города и территории, добавив, что горнолыжный курорт является "социальным элементом нашего небольшого городка с населением 7 500 человек".

По словам же Далекса причина закрытия очевидна: "глобальное потепление, очевидно, происходит" и происходит "даже быстрее, чем предсказывали ученые". По его словам, горнолыжным курортам становится все труднее функционировать, и многие из них "вынуждены приспосабливаться" к новым климатическим условиям.