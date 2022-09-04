"Как же так?! Ведь написано же, что это пятый по величине остров, площадь - 19,3 км²", - негодуют жители острова Кассари, рассматривая местные информационные таблички. Совсем недавно они было ошарашены новостью, что острова Кассари больше не существует. Уже несколько лет. А сами они, по сути, уже являются жителями Хийумаа.

Хозяин хутора Ранна Рейн Ярва по-прежнему утверждает, что он живет не на Хийумаа, а на острове Кассари. "Я всем своим знакомым всегда так говорил, а говорил, оказывается, неправильно, потому что, как выяснилось, еще в 2015 году остров объединили с Хийумаа. Я ничего об этом не знал и только сейчас обнаружил, что живу не на пятом по величине острове в Эстонии“, — рассказывает он о своем невероятном открытии.

В газете Hiiu Leht об этом даже вышла статья под заголовком "Шокирующие новости о Кассари“, где местные жители жаловались, что им даже не сказали об исключении Кассари из списка эстонских островов. Жаловались и недоумевали, как такое вообще возможно.

И это они еще не знают, что скоро их ждет очередной сюрприз - морские заливы Кяйна и Ваэмла в ближайшем будущем станут озерами. Процесс уже вовсю идет, но официально местных жителей такими большими изменениями травмировать пока не хотят. Хотя подобные природные "трансформации" случались и ранее. Например, в самом центре полуострова Пюркси расположено реликтовое соленое озеро, до сих пор именуемое морем Сутлепа. Такое название водоему дано не случайно, ведь когда-то на этом самом месте, между Ноаротси и материком, был залив Сутлепа, отделившийся от моря в начале XX века.