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Ледяная пещера Ватнайёкюдль
Как в фантастическом фильме: ТОП-6 поразительных пещер по всему миру
Foto: Shutterstock

Природа часто создает уникальные пейзажи, которые напоминают нечто сюрреалистическое, что можно встретить только в сказках или художественных фильмах. Предлагаем вам отправиться в виртуальный тур по шести красивейшим пещерам мира. Трудно поверить, что это не кадры из кино, а фотографии настоящих природных объектов.

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Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Пещера Шондонг


Пещера Шондонг известна как самая большая в мире естественная пещера с множеством известняковых гротов, сталактитов и сталагмитов. Шондонг находится в национальном парке Фонгня-Кебанг, во Вьетнаме. Она была обнаружена в 1990 году местным жителем Хо Кханом, который искал убежище от шторма. Интересно, что потом он забыл об этой пещере и только 19 лет спустя, вспомнив о ней, он показал ее британским исследователям.

Как в фантастическом фильме: ТОП-6 поразительных пещер по всему миру
Foto: Shutterstock

Ученые выяснили, что это пещера имеет высоту 200 метров, ширину 175 метров и длину 9 километров. Шондонг также является домом для множества диких животных — обезьян, летучих мышей, змей, крыс, белок, птиц, летучих лисиц и гигантских летучих мышей.

Чтобы добраться до этой пещеры, вам придется совершить шестикилометровую прогулку по тропическому лесу. Вход в пещеру платный, но стоит это сравнительно недорого — если вы хотите увидеть Шондонг в сопровождении гида придется заплатить около 8 евро.


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Ледяная пещера Ватнайёкюдль

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Delfi Turgid

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