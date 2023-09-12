Как в Латвии можно увидеть недавно открытую комету Нисимура, которая вернется к Земле только через 400 лет?
Foto: AP/Scanpix/LETA

Мимо нашей планеты проносится гостья из глубин космоса - и если вы не успеете ее увидеть, то до следующей возможности придется ждать 400 лет.

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Недавно открытая комета Нисимура будет видна жителям Северного полушария в течение ближайших нескольких дней, так как 12 сентября она благополучно пронесется мимо Земли, пишет Euronews.

Комета размером в километр пройдет в 125 млн. км от нас и будет видна невооруженным глазом, хотя для того, чтобы хорошо рассмотреть ее, потребуется специальное оборудование, так как она очень тусклая.

"Для того чтобы разглядеть комету, нужен хороший бинокль, а также важно знать, куда смотреть", - пояснил Пол Ходас, руководитель Центра НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей.

"По мере приближения к Солнцу комета будет становиться все ярче и 17 сентября достигнет ближайшей к нашей звезде точки, после чего отправится обратно за пределы Солнечной системы".

Что нужно сделать, чтобы заметить Нисимуру?


Чтобы заметить ее в Северном полушарии, необходимо смотреть на северо-восточный горизонт примерно за полтора часа до рассвета.

По данным Планетарного общества (The Planetary Society), следует искать ее восход между созвездиями Рака и Льва.

Итальянский астроном Джанлука Маси, основатель проекта "Виртуальный телескоп", сообщил Associated Press по электронной почте, что эта неделя - "последний реальный шанс" увидеть комету из Северного полушария до того, как она затеряется в солнечных бликах.

"Сейчас комета выглядит просто потрясающе: длинный высокоструктурированный хвост, который приятно наблюдать в телескоп", - сказал он.

По словам Маси, если комета переживет свое путешествие мимо Солнца, то к концу месяца она должна быть видна в Южном полушарии - в вечерних сумерках.

Комета была открыта астрономом-любителем Хидео Нисимурой и носит его имя.

По словам Ходаса, считается, что последний раз комета посещала Землю около 430 лет назад. Это примерно за десятиление или два до того, как Галилей изобрел телескоп.

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