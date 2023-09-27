Капсула времени и поездка в небо. 7 самых впечатляющих и необычных лифтов в мире

Нет, мы не будем рассказывать про скучные кабины лифтов высотных офисных зданий. В мире есть лифты, которые можно считать удивительными произведениями искусства, воспевающие изобретательность инженеров и мужество строителей. Зачастую они более впечатляющи и красивы, чем здание, в котором они построены. Кроме того, они являются ярким дополнением к не менее захватывающему дух природному ландшафту.

Лифт — это великое изобретение человечества. Утомительный и физически тяжелый подъем теперь можно заменить приятной поездкой. Кроме того, бывает, что это единственная возможность увидеть пейзаж для людей с ограниченными физическими возможностями.

Подняться ближе к небу



Один из самых впечатляющих лифтов в мире, может быть, и не самый высокий, но вид, открывающийся с платформы, на которую он поднимается, захватывает дух. В 2015 году этот лифт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий лифт открытого типа.

Эта конструкция из металла и стекла, известная как "Лифт сотни драконов", была построена в горах природного парка Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань. Менее чем за две минуты посетители поднимаются на высоту 326 метров, а на вершине перед ними открывается сказочный горный пейзаж.

Строительство лифта заняло три года и обошлось в 20 млн долларов. Он был открыт для посетителей в 2002 году. Грузоподъемность каждой кабины составляет 4 900 кг.

Правда, строительство лифта вызвало споры потому, что он был построен в природном парке, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году.