Каунас и Йоко Оно празднуют 60-летие фестиваля Fluxus. Что на нем можно увидеть?

10 и 11 сентября в Каунасе пройдет собственный фестиваль Fluxus, посвященный Джорджу Мачюнасу, с разнообразной коллекцией выставок и представлений, кульминацией которых станет гигантский праздник, готовившийся несколько месяцев.

Каунасский фестиваль Fluxus начался в 2021 году, и в этом году он будет еще больше и лучше: более 30 представлений, 7 световых инсталляций и почти 400 выступлений жителей города Каунаса и Каунасского района. Во время прошлогоднего фестиваля Каунас даже переименовал свой аэропорт, так что в этом году посетители будут прилетать в аэропорт Kaunas Fluxus.

Кульминация фестиваля состоится на холме Пародос, рядом с площадью Георга Мачюнаса, который будет закрыт ровно на 22 минуты, чтобы дать возможность посетителям фестиваля подняться на вершину самыми драматичными и неожиданными способами.

В это же время в Каунас возвращается мультимедийная художница, музыкант и борец за мир Йоко Оно с ретроспективной выставкой "Изучая сад свободы". Вслед за ее первой инсталляцией "Ex It", которая открылась в Каунасе в январе, выставка позволит посетителям изучить больше ее творений.

Foto: Publicitātes foto/Andrius Aleksandravičius

В начале 1960-х годов Литва стала родиной движения Fluxus благодаря художнику-авангардисту Джорджу Мачюнасу, который восстал против "буржуазного" искусства и музыки того времени, создав новое движение, не имеющее единого объединяющего стиля.

Латинское слово Fluxus означает "текучий", в английском языке "flux" - "поток". Основатель Флюксуса Мачюнас говорил, что целью Fluxus было "способствовать революционному наводнению и приливу в искусстве, продвигать живое искусство, антиискусство".

Fluxus быстро стал чрезвычайно популярным среди крупнейших авангардных художников 1960-х годов, включая Йозефа Бойса, Дика Хиггинса, Элис Хатчинс, Йоко Оно, Нам Джун Пайка, Бена Вотье, Роберта Уоттса, Бенджамина Паттерсона и Эммета Уильямса. Первое мероприятие Fluxus было организовано в 1961 году в Нью-Йорке, за ним последовали фестивали в Европе в 1962 году.