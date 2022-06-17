Lux Express запускает рейс Рига-Курессааре с пересадкой в Пярну

Эстонский автобусный перевозчик Lux Express с пятницы, 17 июня, открывает новый маршрут Тарту-Курессааре, который позволит жителям Латвии посетить этим летом эстонский остров Сааремаа и его крупнейший город Курессааре из Риги, сообщили в компании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новый маршрут согласован с маршрутом Рига-Пярну-Таллин, благодаря чему создан новый летний маршрут Рига-Пярну-Курессааре с пересадкой в Пярну. Маршрут будет действовать до 21 августа.

Как отметили в компании, Сааремаа всегда был популярным местом отдыха для жителей Латвии - до пандемии Covid-19 его посещали более 14 000 латвийцев в год.

"Мы надеемся, что в этом году на наш остров снова приедут более 10 000 гостей из Латвии. Возможность путешествовать из Риги на Сааремаа с Lux Express поможет нам достичь этой цели", - отметила менеджер по маркетингу Visit Saaremaa Мария Руубас.