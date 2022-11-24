Представьте себе Даугавпилсскую крепость, но в гораздо лучшем состоянии, с оригинальной застройкой, без современных зданий вокруг и без музея Марка Ротко. Построенная в конце XVIII века крепость Йозефов на севере Чехии сохранилась почти такой же, какой она была 200 лет назад. Интересно, но у этой крепости была особая связь с Латвией как во время Первой мировой войны, так и сегодня.

Строительство крепости Йозефов, расположенной примерно в 20 километрах к северу от чешского города Градец-Кралове, началось в 1780 году по приказу императора Иосифа II. Этим укреплением он хотел защитить земли империи Габсбургов от Пруссии.

Раньше на этом месте была небольшая деревушка на берегу Эльбы, которую снесли, а жителей переселили жить в другое место. Под руководством французских специалистов рабочие начали возводить грандиозное сооружение на площади в 289 гектаров. И хотя огромный военный комплекс был торжественно передан войскам 16 сентября 1787 года, строительство продолжалось до 1790 года. Строители не только выкопали рвы и построили бастионы, но и изменили русла рек Эльбы и Метуйи так, чтобы крепость оказалась на полуострове.

Крепость состоит из внутреннего и внешнего бастионов, вала между ними и бесчисленных бойниц, из которых можно вести огонь по нападающим. Кроме того, как тоннели, соединяющие бастионы и артиллерийские позиции, так и площадки бастионов были примитивно заминированы. Видя, что противник занял часть крепости, защитники могли принять решение о взрыве этого бастиона. При возведении огромного комплекса было использовано 360 миллионов кирпичей, в строительных работах участвовало около 12 тысяч рабочих.

Не только оборонительные валы, но и весь город был построен как крепость — дома были с толстыми стенами, их верхние этажи не предназначались для проживания, а подвалы были построены большими и крепкими, чтобы в них могли спастись люди во время артиллерийского огня. Жителям не разрешалось вносить какие-либо структурные изменения, которые могли бы снизить прочность зданий. Не стала исключением и Вознесенская церковь в центре крепости, с очень толстыми стенами и прочной конструкцией.

Крепость есть, сражений нет