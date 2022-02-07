Метр хачапури и два метра снега. Чем заняться в Грузии зимой

Грузия для жителей Латвии остается одним из самых приятных и доступных направлений отдыха. Но что делать в этой стране зимой 2022-го года? "Тургид" отправился в Грузию и постарался изучить три главных сценария зимнего туризма в этой стране: лыжный отдых, погружение в историю и гастрономический туризм.

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Горы и лыжи



Грузия считается страной бюджетного горнолыжного туризма. Здесь пять курортов на выбор, от многолюдных, с развитой инфраструктурой Гудаури и Бакуриани до сравнительно новых Годердзи, Хацвали и Тетнулди.

Из Тбилиси, куда из Риги летает airBaltic, удобнее добираться до Бакуриани и Гудаури, из Кутаиси (раз в неделю Wizzair) - до Бакуриани и остальных трех курортов. Куда бы вы ни решили лететь, закладывайте еще как минимум три часа на дорогу.

Наиболее доступный по логистике Бакуриани позиционируется как семейный курорт. Здесь 45 километров трасс, десяток подъемников и полный набор развлечений. С проживанием тоже нет никаких проблем: есть и отели, и гостевые дома, и апартаменты. Гудаури больше подойдет опытным лыжникам и молодежи. Верхняя точка для катания находится на высоте 3279 метров, спуститься можно более чем на километр. 11 подъемников, общая длина трасс 80 км (70% красные и черные).

Хацвали и Тетнулди расположены в изолированном регионе Сванетия, и добраться сюда - отдельное приключение. Хацвали больше подходит для начинающих, на Тетнулди больше красных и синих трасс.

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Годердзи. Тут фантастическая природа, всегда очень много снега, и это сравнительно труднодоступное место, которое пока не распробовал массовый зимний турист. Впрочем, скорее всего, скоро все изменится: сейчас здесь идет активное строительство дорог и туннелей, а в самом Годердзи в течение пяти лет возведут множество новых туристических объектов. В общем, ближайшие два-три года - идеальный момент для того, чтобы поймать комбинацию из аутентичности и комфорта.

Foto: Фото: Иварс Утинанс, https://www.instagram.com/ivoprod

Годердзи расположен в Аджарии, в ста с лишним километрах от Батуми и берега Черного моря. Совсем рядом граница с Турцией. Климат здесь субтропический, очень влажный, с огромным количеством осадков. Полтора-два метра снега - это норма. Местные говорят, что на перевале бывает и до шести. В итоге на лыжной трассе у вас не так много шансов столкнуться с надутой из снежных пушек ледяной крошкой или выбитыми до земли и камней участками. Для любителей экстремального катания это открывает безграничные возможности для фрирайда или хели-ски.

Минус в том, что из-за погодных условий и не самой развитой дорожной сети Годердзи вполне может претендовать на звание самого труднодоступного зимнего курорта Грузии. На преодоление 100 километров от Батуми придется потратить в районе пяти часов, и эта поездка точно запомнится надолго. Первые 80 километров вы проедете по узкому серпантину вдоль реки Аджарисцкали (два с половиной часа), а на последние 30 км подъема на перевал Годердзи легко может уйти еще три.

Когда вы доберетесь до Годердзи, есть смысл следить за прогнозом погоды: после сильных снегопадов дорогу легко могут закрыть. В таких случаях отели могут предоставить скидки, но самолет вас ждать не будет.

Годердзи совсем молодой курорт: первые туристы приехали сюда в 2016-м году. Сейчас здесь работает пять подъемников, самая верхняя точка трассы расположена на высоте 2702 метра. Общая длина трасс (в основном, синих и красных) - около восьми километров. Абсолютно все, от подъемников до лыж в прокате тут либо новое, либо в неплохом состоянии.

Для проживания можно выбрать бюджетный вариант в гостевом доме (от 20 евро за ночь) или недорогом отеле (в районе 50-70 евро за ночь). Если финансы позволяют - рекомендуем лучший отель в Годердзи, новый пятизвездочный Ambassadori Goderdzi (от 170 евро за ночь на двоих, с завтраком). Бассейн, спа-зона, комфортабельные номера и ресторан грузинской и европейской кухни со средними по рижским меркам ценами - и все это буквально в ста метрах от подъемника. Здесь же расположена зона отдыха Ski Lounge Goderdzi, где бурлит ночная жизнь.

Плохой совет

Попытаться добраться до Годердзи зимой своим ходом. Теоретически, вы можете взять в Батуми машину в аренду, но подниматься на перевал по ледяной колее со встречным трафиком - точно не самая лучшая идея.

Поэтому соберите попутчиков, арендуйте восьмиместный Mitsubishi Delica с водителем, и он вас доставит туда и обратно за 150-200 евро. Бонус: по дороге можно пить чачу и слушать грузинские песни.

Что по деньгам

Грузия сравнительно недорогая страна, и лыжный отдых не исключение. Ски-пасс на день может стоить от 25 лари (7,5 евро) в Годердзи до 50 лари (15 евро) в Гудаури. Катание в Бакуриани и на курортах Сванетии обойдется в 9-12 евро. Ски-пасс на неделю в Бакуриани обойдется в 232 лари (68 евро), в Годердзи получится совсем бюджетно: 145 лари (42,50 евро), но не забывайте, что тут всего 8 км трасс. Интересно, что в Грузии можно купить единый ски-пасс на любой из лыжных курортов - то есть вы можете успеть покататься в нескольких местах. На семь дней он будет стоить 312 лари (91 евро), на десять - 420 лари (123 евро).

Аренда инвентаря заметно дешевле, чем на лыжных трассах в Балтии. Выбор жилья зависит от бюджета: есть как бюджетные апартаменты или гостевые дома (в районе 300 евро за неделю на двоих) до пятизведочных отелей, где номер может стоить 200 евро в сутки.

Погружение в историю

Выбор не ограничен: монастыри и храмы, крепости (разрушенные или восстановленные, как в Ахалцихе), древние городища, пещерные поселения и многое другое. Зимой нужно учитывать колебания температуры: в городах на равнине может быть вполне весенняя погода, а в Батуми в январе - и +12, но в горах всегда холоднее.

Foto: Фото: Иварс Утинанс, https://www.instagram.com/ivoprod

Кроме того, во время пандемии поток туристов в Грузию резко сократился. С одной стороны, вы можете избежать очередей и сможете сделать идеальные фотографии без неизвестных людей в кадре. С другой - нужно быть готовым к тому, что магазины сувениров или кафе могут быть закрыты, а гида может не оказаться на месте.

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Пещерный город Вардзиа - если вы в центральной Грузии, ближе к Тбилиси или Бакуриани. Одно из главных туристических мест страны зимой может быть совсем немноголюдным.

На берегу реки Кура в отвесной скале в XII-XIII веках были высечены сотни помещений - церкви, часовни, жилые комнаты, кладовые, бани и т.д. Монастырь-крепость перекрывал ущелье от вторжения иранцев и турок: все его помещения монастыря были скрыты скалой. В 1283 в Самцхе после землетрясения от скалы отделился пласт породы толщиной до 15 метров. Но и сегодня помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Сейчас в Вардзии расположен действующий мужской монастырь.

Foto: Фото: Иварс Утинанс, https://www.instagram.com/ivoprod

Гелатский монастырь (Гелати) - если вы в районе Кутаиси. Один из главных центров грузинской культуры. Основан царем Давидом Строителем в 1106 году. В главном храме сохранилась знаменитая мозаика, а также фрески XII века. В монастыре Гелати похоронены почти все цари эпохи Золотого Века. Сейчас монастырь - филиал Кутаисского государственного историко-этнографического музея.

Плохой совет

Планировать посещение более двух достопримечательностей в день. Даже если на карте между ними десяток километров, время на переезд прогнозировать тяжело. Дороги здесь узкие, в горах бывает скользкий серпантин, поэтому будьте готовы к тому, что планы придется корректировать. Личный транспорт упрощает ситуацию, но все же спешить в Грузии - заведомо проигрышная стратегия.

Что по деньгам

Основная статья расходов - это транспорт. Можно пользоваться общественным, но тут придется проявлять смекалку, общаться и вливаться в поток пассажиров маршруток. Такси и трансферы дешевле, чем в Балтии. Сами билеты недорогие - за вход в комплекс Вардзии, например, нужно заплатить 15 лари (4 евро), услуги гида обойдутся в 45 лари (13 евро). Цены на экскурсии или индивидуальные туры сопоставимы со средними, например, в Турции или Греции.

Гастрономический туризм

Грузинская кухня сама по себе полноценная причина для того, чтобы провести здесь выходные, а лучше отпуск. Вряд ли о ней можно сказать что-то новое: это просто очень вкусно, и без вина поужинать будет очень трудно.

Стоит помнить, что в разных регионах меню может значительно отличаться, поэтому есть смысл целенаправленно искать хачапури по-аджарски, по-имеретениски, по-мегрельски и так далее. Вкусно будет везде. Не стоит рассчитывать на божественный шашлык: в грузинской кухне это все же далеко не центральное блюдо. Если вы приехали зимой, то стоит обратить внимание на местные супы - они прекрасно согревают.

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Можно испытать судьбу в поединке с хачапури-лодочкой в "Ретро", одном из заведений сети шеф-повара Гиа Агерба. В Батуми оно расположено прямо на набережной, в районе порта.

Если вас человек пять-шесть, то достаточно одного хачапури, который Гиа называет "Титаником" (40 лари, 12 евро). Запить можно грузинским лимонадом, который прямо на месте разливают в полном соответствии с названием заведения - из ретро-конусов, как 50 лет назад.

Более изысканный вариант - ресторан Sisters в самом центре Кутаиси. В бывшем помещении банка три сестры-хозяйки создали интерьер, который временами заставляет забыть о еде. Хотя это совсем нелегко: здесь подают блюда классической имеретинской кухни со своей изюминкой (попробуйте чахохбили!). Выбор местных вин тоже более чем достойный. Если повезет, можно попасть на живое выступление музыкантов.

Плохой совет

Покупать гастрономические сувениры в супермаркетах, магазинах для туристов или аэропорту. Чурчхела, сухофрукты, специи, орехи - все это лучше приобрести на рынке (например, в Кутаиси он практически в центре города). Исключение - алкоголь, в магазинах выбор вин, бренди и чачи, как правило, вполне достойный.

Что по деньгам

Демократично. В кафе и ресторанах счет может быть на 30-40% ниже, чем в заведении похожего уровня в Балтии.