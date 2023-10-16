Метро Хельсинки будет ходить в полуавтоматическом режиме
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Метро Хельсинки перейдет на полуавтоматический режим работы. В будущем система будет управлять составом, ​​но в кабине все равно будет находиться машинист, пишет YLE.

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Свои заявки на участие в конкурсе на поставку систем подали компании Alstom, CAF GROUP и GTS-NRC. Стоимость проекта составит 115 миллионов евро.

Первоначально новая система должна была заработать еще десять лет назад. К 2013 году метро должно было работать полностью без машиниста. В 2008 году транспортный департамент Хельсинки заказал у компании Siemens систему, но в ходе реализации проекта возникли проблемы.

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