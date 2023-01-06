Каждый год в мире появляются новые интересные места и объекты, которые привлекают туристов со всего мира. В 2022 году мир тоже стал богаче на несколько удивительных и интересных мест. Тургид собрал самые впечатляющие из них — от грандиозных музеев и парков развлечений до долгожданных мемориалов и мемориальных садов.

Парк развлечений Ghibili Park в Японии

В самом начале ноября в японском городе Нагоя открылся парк развлечений, посвященный японской анимационной студии Studio Ghibili, под эгидой которой с 1984 года было снято несколько фильмов, получивших культовый статус за пределами Японии, таких как "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке" и оскароносный "Унесенные призраками".

Новый тематический парк площадью семь гектаров расположен в мемориальном парке Expo 2005 Aichi Earth, который уже давно стал излюбленным местом поклонников творчества Studio Ghibli. В нем можно увидеть персонажей Мэй и Сацуки из фильма "Мой сосед Тоторо" в натуральную величину.

Соучредитель студии и аниматор Хаяо Миядзаки настаивал на том, чтобы при создании парка не вырубались деревья. Ему было важно, чтобы парк подчеркивал красоту окружающей природы. Именно природа является главным источником вдохновения для большинства фильмов студии Ghibili.