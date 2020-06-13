На Куршской косе слишком много автомобилей. Власти Литвы поднимают стоимость въезда для туристов

С 20 июня въезд в Нерингу значительно подорожает. За легковой автомобиль придется платить по 30 евро. Мэр Неринги Дарюс Ясайтис рассказал, что это еще не все. Если в этом году увеличение сбора не поможет, то его будут повышать каждый год, могут ввести плату и на электромобили, сообщает ru.delfi.lt.

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По словам мэра, раньше количество отдыхающих на машинах ограничивали плохие и медленные паромы, а сейчас Неринга не справляется с потоком машин.

"Может, в этом году не будет туристов из-за границы, а так были из Дубая, из Калифорнии, люди на самолетах привозят свои машины, поэтому сложно что-то придумать с ограничением потока", — сказал мэр.

Он надеется, что плата 30 евро за въезд остановит поток. "Если это не поможет, буду просить горсовет снова повысить сбор. Когда отдыхаешь в Ниде, Прейле, Пярвалке, Юодкранте, автомобиль не нужен. У нас весь городок можно за день три раза пешком обойти", — сказал Ясайтис.

Он заметил, что сейчас электромобили могут въезжать на косу бесплатно, но сказал, что и их могут обложить налогами в будущем.

Мэр отметил, что в будущем в Неринге могут появиться и дополнительные сборы. "Пока у нас один способ — повышать сбор, пока количество машин не снизится до 2500 в день (сейчас бывает и 4000). Такая у нас цель", — сказал мэр.

Ясайтис отметил, что местные предприниматели не боятся, что отдыхающих станет меньше — все уже разобрано на весь сезон. Но он признал, что раньше были такие опасения. По словам мэра, на косе можно найти ночлег и за 10 евро на человека, если живешь с хозяевами. "И еда стоить не будет дорого — идешь в магазин, покупаешь продукты и готовишь дома. Но можно оставить и 500 евро, если выбрать шикарные апартаменты или дорогой ресторан. И в Неринге и на других курортах можно отдыхать по возможностям. Минимум, что тратят приезжие — меньше 30 евро на человека, а максиму — 1000 евро в день. Такие возможности есть", — сказал Ясайтис. Он уточнил, что самые дорогие апартаменты стоят 600 евро за сутки - и это жилье уже забронировано.

Мэр приглашает тех, кто не успел бронировать жилье на лето, приезжать осенью, когда вода теплая, рыба дешевая, туристов меньше, и въезд стоит всего 5 евро.

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