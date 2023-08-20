На улицах Таллина появятся павильоны для отдыха, где можно перекусить и припарковать велосипед

В августе и сентябре в Таллине будут установлены восемь павильонов для отдыха, сообщает Rus.Delfi.ee. Предполагается, что они помогут оживить

городское пространство.

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Павильоны будут установлены на парковочных местах и, в зависимости от их местоположения, предложат место для отдыха, укрытие от солнца или парковочное место для велосипеда. Установка павильонов началась на этой неделе.

Установленные на местах для парковки павильоны предназначены для всех желающих: по словам вице-мэра города Владимира Света, пешеходы смогут там отдохнуть, почитать книгу или пообедать. Власти города также планируют разместить павильоны на широких тротуарах, где есть проблемы с незаконной парковкой автомобилей. Это позволит вернуть общественное пространство пешеходам.

Дизайн павильонов модульный, а размеры привязаны к площади одного парковочного места. Автор эскиза павильонов Кейти Лиге рассказала, что в дизайне объектов учитывалась цветовая гамма, совместимая с конкретным местом их установки . Вивиан Вески, автор озеленения павильонов заявила, что растения для павильонов будут выбраны с учетом городской среды, её микроклимата и условий освещения.