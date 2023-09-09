Наркотики, алкоголь и разврат: Амстердам — город с самой плохой репутацией в Европе

В столице Нидерландов проживает около 800 тысяч человек, в то время как принимает город почти 20 миллионов туристов ежегодно. Амстердам стал буквально магнитом для тех, кто хочет увидеть картины Рембрандта и Ван Гога, прокатиться на лодочке по знаменитым каналам, насладиться разнообразием архитектуры и попробовать местные вафли. Однако в то же время Амстердам славится ночными развлечениями, кварталом "Красных фонарей" и местными "кофейнями".

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Хотя Амстердам и популярен, местным жителям становится все труднее жить в городе с самой плохой репутацией в Европе, который активно превращается в место для выживания. Многие жалуются на толпы туристов, не уважающих амстердамцев. Все дошло до того, что в городе разместили рекламные вывески с фотографиями местных жителей, напоминая, что это не просто туристический город, но и чей-то дом.

Городской совет Амстердама даже объявил, что будет устранять туризм, который нарушает покой города и создает неверные представления о столице Нидерландов. Например, в мае 2023 года было запрещено курить марихуану в квартале "Красных фонарей", а в июле совет запретил круизным лайнерам заходить в центр города.

Также была запущена кампания stay-away ("держись подальше"), ориентированная на британских мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые приезжают в Амстердам исключительно за наркотиками, алкоголем и сексом.

Заместитель мэра Амстердама Софьян Мбарки подчеркнул, что туристам по-прежнему рады, но только в том случае, если они ведут себя уважительно и не создают дискомфорт местным жителям.

Не только столица ночной жизни



Амстердам — это не только квартал "Красных фонарей" и пресловутые "кофейни". В городе много музеев, где можно увидеть знаменитые произведения искусства, а также архитектуру, красивые парки и, конечно же, бесчисленные каналы, по которым медленно проплывают лодки.

Городская культура кафе, ресторанов и баров более интересна, чем многие привыкли думать. Местные жители считают, что единственный способ почувствовать настоящий Амстердам — это посетить старинные "браун-бары" или "коричневые кафе", получившие свое название от неизменных интерьеров коричневого цвета. Одним из старейших баров является Café de Druif, обслуживающий местных жителей уже около 400 лет.



Амстердам хорошо известен как один из самых дружественных к велосипедам городов. Общая длина велосипедных дорожек в городе составляет 400 километров. Велосипедная прогулка по Амстердаму позволяет исследовать его самые потаенные уголки и побывать вдали от толп туристов в центре города. Местные жители рекомендуют отправиться на велосипеде в район NDSM Wharf, который ранее был верфью, а теперь стал центром уличного искусства. Здесь собираются исполнители перформансов, уличные художники и местные ремесленники.

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В Амстердаме также расположено несколько музеев мирового уровня. Билеты в Rijksmuseum и Музей Ван Гога нужно заказывать заранее. Дом-музей Ван Лун предлагает посетителям ознакомиться с выставкой современного искусства, размещенной в здании 17-го века. Об истории Амстердама можно узнать в Еврейском музее и музее Het Schip.

Foto: Shutterstock

В Амстердаме насчитывается более 30 парков и садов, где можно полюбоваться разнообразными деревьями и красочными цветами. Скамейки, дорожки, фонтаны, скульптуры, продавцы мороженого и вафель — все, что нужно, чтобы насладиться этим прекрасным местом, которое сейчас пытается выйти из тени своей репутации "худшего города".

Статья написана по материалам BBC Travel.