Несите ваши денежки: За 2,6 миллиона евро продается один из самых красивых эстонских замков

На публичных торгах продается один из красивейших замков в Эстонии – Сангасте. Он расположен на самом юге Эстонии и, как утверждается, был построен по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии. Стартовая цена усадьбы на аукционе составляет 2,6 миллиона евро.

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Появившийся словно из сказки волшебный замок из красного кирпича с изысканными башнями и шикарными внутренними залами поражает воображение любого, кто когда-либо окажется в здешних местах. Гуляя по тенистым аллеям усадебного парка, наслаждаясь видами прудов, соединенных между собой ручейками, восхищаясь нестандартным для эстонских земель архитектурным стилем замка, вы как будто попадаете в прошлое — во вторую половину XIX века, когда вся эта красота создавалась усилиями удивительного человека – графа Фридриха Георга Магнуса фон Берга.

Граф был впечатлен английскими резиденциями и хотел построить нечто похожее. Строительство усадьбы длилось семь лет с 1874-го по 1881-й годы. Изначально в усадьбе было 99 комнат, поскольку по правилам 100 и более комнат могло быть только у царя. Однако через несколько лет в усадьбе сделали перепланировку и сейчас в здании 149 комнат, включая коридоры и лестничные пролет.

Стоит отметить и окна усадьбы — одним из желаний граф было неповторимость окон в каждой комнате. При постройке навеса с колоннами перед входом в замок получился любопытный акустический эффект — шепот в одном углу очень хорошо слышен в другом. На первом этаже находится бальный зал, охотничья комната, графская спальня, а на втором этаже спальни других членов семьи, библиотека и бильярдный зал. Третий этаж был предназначен для гостей и обслуживающего персонала.

За время жизни здесь граф вложил немало труда и в развитие местности. Он позаботился о выведении нового сорта ржи, подходящего для эстонского климата, и местные жители даже называли его "ржаным королем".

Сейчас в замке можно проводить мероприятия с участием до 150 гостей. В отеле замка 16 номеров. Площадь объекта недвижимости составляет 16 229 квадратных метров, участок имеет стопроцентное коммерческое назначение.

Регистрация на аукцион началась в понедельник и продлится до конца октября. Аукцион начнется 31 октября и завершится 7 ноября, пишет err.ee.