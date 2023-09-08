Опасное соседство: Самые кишащие акулами воды мира или Куда не стоит заплывать, даже если очень хочется

Каждый год в летний сезон появляются новости о нападении акул на людей. Несмотря на страх перед этими устрашающими обитателями океана, вероятность встретиться с ними весьма мала. По данным International Shark Attack File (ISAF), шанс человека оказаться лицом к лицу с акулой составляет 1 к 4 миллионам. Тем не менее в некоторых регионах мира нападения акул - частое явление. В каких местах в период с 2012 по 2021 год было зафиксировано наибольшее число атак, рассказывает CNN.

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Флорида (259 укусов)



Согласно статистике ISAF, наиболее благоприятным временем, местом и видом деятельности для укуса акулы является серфинг в округе Волуша штата Флорида между 14:00 и 15:00 часами сентябрьского дня.

Округ Волуша, в котором находится всемирно известный Дейтон-Бич, имеет сомнительную честь называться "мировой столицей укусов акул". Нью-Смирна-Бич, расположенный к югу от города, является не только одним из лучших городов мира для серфинга, но и эпицентром активности акул.

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Австралия (143 укуса)



В 2022 году в Австралии произошло девять неспровоцированных инцидентов: четыре — в Новом Южном Уэльсе, четыре — в Западной Австралии и один случай в Виктории.

Жертвы укусов в момент нападения чаще всего находятся на поверхности воды на доске для серфинга, водных лыжах или другом плавучем средстве.

"Старайтесь избегать брызг на поверхности, потому что они создают звуки, напоминающие борьбу рыб", — говорит Гэвин Нейлор, директор программы по исследованию акул, запущенной во Флоридском Музее Естественной Истории .

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Гавайи (76 укусов)



Мауи — второй по величине остров Гавайского архипелага и самое оживленное место для столкновения человека с акулой. Одним из главных факторов является уникальная подводная местность: пологие участки обитания островного шельфа Мауи особенно привлекательны для тигровых акул.

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Южная Африка (29 укусов)



В период с 2012 по 2021 год в Южной Африке было зарегистрировано 29 неспровоцированных укусов акул, шесть из которых оказались смертельными. В Западной Капской провинции, куда входит побережье Гансбааи, зафиксировано больше всего случаев атак.



Южная Каролина (45 укусов)



Ни одно из 45 неспровоцированных нападений в Южной Каролине за десятилетие не привело к летальному исходу. Большинство инцидентов произошли в Чарлстоне, Орри и Бьюфорте.



Калифорния (29 укусов)



Сан-Диего – горячая точка Калифорнии, где с 1926 года было зарегистрировано 20 неспровоцированных нападений акул.

Хотя статистика показывает, что пик атак приходится на летние дни из-за большого количества людей, резвящихся в воде, настоящее время, которое следует избегать — это рассвет и закат.

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"Многие нападения акул происходят по ошибке, из-за ухудшения видимости и способности акулы к идентификации", — говорит Ричард Пирс, писатель, эксперт по акулам и бывший председатель британской организации Shark Trust и Shark Conservation Society.

Foto: wirestock on Freepik

Северная Каролина (31 укус)



В округе Брансуик, расположенном на юго-востоке Северной Каролины, много пляжей, поэтому неудивительно, что именно в этом регионе зарегистрировано наибольшее количество нападений: 17 из них — с 1935 года.



Остров Реюньон (19 укусов)



Реюньон, расположенный в Индийском океане между Мадагаскаром и Маврикием, представляет собой поросший тропическими лесами вулканический остров, изобилующий дикой природой, в том числе множеством акул у его кристально-голубых берегов.

В период с 2012 по 2021 год здесь произошло восемь нападений с летальным исходом, то есть по некоторым показателям этот остров является одним из самых смертоносных мест на Земле с точки зрения встречи с акулами. Свою роль играет и география: остров Реюньон находится на так называемом "шоссе акул" между водами Австралии и Южной Африки, богатыми хищниками, а это означает, что искатели приключений в Индийском океане могут открыть дверь и пройти прямо в логово к акулам.

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Бразилия (10 укусов)



В штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии находится оживленный пляж Боа-Виажем, а также архипелаг Фернанду-ди-Норонья, состоящий из 21 острова и островков. Кроме того, здесь почти в шесть раз больше встреч с акулами, чем где-либо еще в стране. В исследовании, опубликованном в апреле 2023 года в International Journal of Oceanography and Aquaculture, сообщается, что местное правительство намерено финансировать научные исследования по расследованию огромного количества неспровоцированных нападений акул, которые внезапно начались в прибрежных водах Пернамбуку с 1990 годов.

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Багамы (5 укусов)



Акулы-няньки — в основном неагрессивный и послушный вид, поэтому плавание рядом с ними является популярным туристическим развлечением на Багамах. Однако это крупные особи, достигающие 4 метра в длину, как и любое дикое существо, тоже могут напасть, но делают это очень редко.

