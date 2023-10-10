Определены лучшие города мира для жизни, работы и путешествий
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Компания Resonance выпустила новый рейтинг лучших городов для жизни. В него вошли 100 городов из разных государств мира. Ни один из городов стран Балтии в рейтинг не попал.

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Компания Resonance – ведущий консультант в сфере туризма, недвижимости и экономического развития опубликовал рейтинг "100 лучших городов мира 2023 для жизни, работы, инвестиций и путешествий". Рейтинг публикуется ежегодно с 2016 года ежегодно. При его составлении учитываются климатические особенности города, экономические возможности развития, культурная жизнь, разнообразие населения, транспорт, а также отзывы с TripAdvisor и отметки в Instagram.

ТОП-10

  1. Лондон
  2. Париж
  3. Нью-Йорк
  4. Токио
  5. ​​Сингапур
  6. ​​​Дубай
  7. ​​​​​​​Сан-Франциско
  8. ​​​​​​​Барселона
  9. ​​​​​​​Амстердам
  10. ​​​​​​​Сеул

Хельсинки занял в рейтинге 53 место, Стокгольм - 29, Варшава - 40, Прага - 12, Берлин - 14, Рим - 11.

Посмотреть весь рейтинг можно здесь.

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