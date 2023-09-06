Опять машину откапывать?! Как Эль-Ниньо повлияет на погоду в Европе этой зимой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В июле Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила возвращение погодного явления Эль-Ниньо. В дополнение к глобальному потеплению, вызванному антропогенными выбросами углекислого газа, эксперты заявили, что это "двойной шквал" для экстремальной погоды и рекордных температур.

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Теперь Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что вероятность того, что сезон умеренного или сильного Эль-Ниньо продлится до февраля 2024 года, составляет 95%.

При этом наибольшие последствия этого погодного явления мы, скорее всего, увидим только в следующем году, пишет Euronews.

Чего же можно ожидать?

Окажет ли Эль-Ниньо влияние на погоду в Европе этой зимой?

Явления Эль-Ниньо обычно длятся от девяти до 12 месяцев, но могут сохраняться в течение многих лет, достигая своего пика в период с ноября по январь. Ученые до конца не знают, почему так происходит, и нам еще предстоит многое узнать об этих погодных явлениях.

Ожидается, что нынешнее явление продлится до 2024 года, причем эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы оно будет усиливаться и закончится весной следующего года.

Однако сложный ребус мировых погодных систем не позволяет предсказать, как Эль-Ниньо повлияет на погоду в Европе в течение года. В зависимости от того, в какой точке континента оно будет влиять на осадки, ветер, температуру и другие климатические характеристики, может меняться и погода.

"Годы Эль-Ниньо имеют тенденцию к мягкому влажному и западному началу зимы (ноябрь-декабрь) и более холодному и сухому концу зимы (январь-март) на большей части Северной Европы", - говорит профессор Адам Скайф, руководитель отдела долгосрочных прогнозов Метеорологического управления Великобритании.

"На юге Европы в целом может быть более влажно". Однако, добавляет он, важно отметить, что это среднее значение для многих случаев Эль-Ниньо, и оно не является достаточно сильным, чтобы точно определить результат.

"Вместо этого Эль-Ниньо просто смещает вероятность в пользу этих исходов".

Опять машину откапывать?! Как Эль-Ниньо повлияет на погоду в Европе этой зимой
Foto: AP/Scanpix/LETA

Он также отмечает, что во время наиболее сильных явлений, подобных тому, которое наблюдается сейчас, часто наблюдается несколько иная картина.

В итоге можно сказать, что наш климат полон сюрпризов. Мы никогда не получаем в точности то, что ожидаем, и Эль-Ниньо – лишь один из множества факторов, влияющих на погодные условия в Европе.

"Тропические дожди запускают волны планетарного масштаба, которые воздействуют на Европу в зимний период. Они могут возникать как в тропической Атлантике, так и в результате Эль-Ниньо в Тихом океане", – говорит профессор Скайф.

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Другие погодные влияния могут даже нарушить типичные закономерности Эль-Ниньо. Важную роль может играть и стратосфера – второй слой атмосферы по мере подъема вверх. Например, раз в несколько лет происходит сбой ветров в этом слое атмосферы. За этим часто следует похолодание, независимо от того, действует ли Эль-Ниньо.

Что может произойти в 2024 году?

Последствия наступления Эль-Ниньо обычно запаздывают на несколько месяцев.

"Интересные запаздывающие эффекты наблюдаются, например, в Китае, где после наступления Эль-Ниньо ожидаются сильные летние муссонные дожди и наводнения", – поясняет профессор Скайф.

Также повышается вероятность того, что в следующем году температура будет "выше нормы".

В последний раз сильное Эль-Ниньо было в разгаре в 2016 году, и тогда в мире наблюдался самый жаркий год за всю историю наблюдений. Если в конце этого года произойдет сильное событие, то высока вероятность того, что температурные рекорды будут побиты вновь.

В сочетании с повышением температуры в результате глобального потепления метеорологи считают, что при благоприятном стечении обстоятельств 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Существует опасение, что это может привести к превышению ключевого порога потепления в 1,5 С.

Опять машину откапывать?! Как Эль-Ниньо повлияет на погоду в Европе этой зимой
Foto: Shutterstock

Еще до начала погодных явлений в мае средняя глобальная температура поверхности моря уже была выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Это может привести к усилению экстремальных погодных явлений по всему миру.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо или Южная осцилляция – это закономерность потепления и похолодания океанических вод и ветров в восточной и центральной частях Тихого океана. Оно циклически чередует холодные периоды Ла-Нинья, нейтральные периоды и теплые периоды Эль-Ниньо. Теплые фазы, как правило, происходят каждые два-семь лет.

Однако то, что происходит в Тихом океане, не остается там. Понимание того, как работает климатическая система планеты, похоже на сборку кусочков огромного пазла. Океаны взаимодействуют друг с другом и с атмосферой, которая, в свою очередь, возвращается в океаны. Это влияет на характер ветров и погодные системы во всем мире.

Нынешний Эль-Ниньо следует за редким периодом Ла-Нинья, который длился почти три года и закончился в марте. Оба эти явления способны вызывать экстремальные погодные явления, причем в последние годы сильные засухи по всему миру были связаны с необычайно продолжительным периодом Ла-Нинья.

Исследования показывают, что изменение климата может привести к тому, что эти колебания между теплыми и холодными температурами станут более глубокими и интенсивными.

Профессор Скайф говорит, что точное влияние изменения климата на Эль-Ниньо пока не определено. "Однако мы уверены, что по мере потепления климата последствия того или иного Эль-Ниньо становятся все более сильными, – поясняет он. – Вдобавок к тому, что нынешнее Эль-Ниньо, скорее всего, будет большим событием и что оно произойдет в более теплом, чем когда-либо, климате, мы можем ожидать беспрецедентных последствий".

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