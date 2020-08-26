Остров Бали закрыт для иностранцев как минимум до конца 2020 года
Foto: Shutterstock

Власти Бали объявили о закрытии острова до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на The Jakarta Post сообщает Lenta.ru.

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"Мы запрещаем нашим гражданам путешествовать за границу до конца 2020 года. Кроме того, мы также запрещаем иностранным туристам въезжать на территорию Бали, поскольку пока не считаем это безопасным", — уточнил губернатор острова Ваян Костер.

Он также отметил, что с таким решением нельзя торопиться, так как страна должна быть хорошо подготовлена к приему путешественников. "Пытаясь восстановить туризм, Бали не должен потерпеть неудачу, потому что это плохо скажется на имидже Индонезии в глазах всего мирового сообщества", — пояснил Костер.

Ранее власти Бали планировали открыть остров для иностранцев с 11 сентября, однако пересмотрели свое решение из-за эпидемиологической обстановки.

За все время пандемии коронавируса на Бали зафиксировано 4,5 тысячи случаев заражения, умерли 52 человека. Всего в Индонезии выявлено 155 тысяч случаев инфицирования, скончались более 6,7 тысячи человек.

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Delfi Turgid

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