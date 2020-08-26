Остров Бали закрыт для иностранцев как минимум до конца 2020 года

Власти Бали объявили о закрытии острова до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на The Jakarta Post сообщает Lenta.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы запрещаем нашим гражданам путешествовать за границу до конца 2020 года. Кроме того, мы также запрещаем иностранным туристам въезжать на территорию Бали, поскольку пока не считаем это безопасным", — уточнил губернатор острова Ваян Костер.

Он также отметил, что с таким решением нельзя торопиться, так как страна должна быть хорошо подготовлена к приему путешественников. "Пытаясь восстановить туризм, Бали не должен потерпеть неудачу, потому что это плохо скажется на имидже Индонезии в глазах всего мирового сообщества", — пояснил Костер.

Ранее власти Бали планировали открыть остров для иностранцев с 11 сентября, однако пересмотрели свое решение из-за эпидемиологической обстановки.

За все время пандемии коронавируса на Бали зафиксировано 4,5 тысячи случаев заражения, умерли 52 человека. Всего в Индонезии выявлено 155 тысяч случаев инфицирования, скончались более 6,7 тысячи человек.