Любители природы, прогулок в горах и бывалые альпинисты с наступлением весны начинают мечтать о живописных горных пейзажах. Одни готовы в любой момент сорваться с места, чтобы насладиться весенними цветами и журчащими ручейками в Альпах, другие с нетерпением ждут лета, чтобы погулять в Татрах в поисках самого чистого озера. Даже те, кто приезжает в горы только для того, чтобы насладиться местной кухней в кафе у подножия горы, приходят в восторг. Конечно, больше всего повезло тем, кто собирается окунуться в горные приключения впервые — у них, несомненно, перехватит дыхание от восторга.



В Европе есть большой выбор курортов для катания на лыжах, пеших прогулок и возможностей наслаждаться великолепными горными видами. И это не только Альпы и Татры. Есть Пиренеи в Испании, недооцененные горы Скандинавии, красочные Карпаты и многое другое. Вам просто нужно решить, куда вы хотите отправиться — на теплый юг или на суровый север.

Прежде чем мы начнем исследовать одни из самых эпических горных маршрутов в Европе, необходимо упомянуть одну чрезвычайно важную деталь. Во время похода в горы необходимо позаботиться как о качественном снаряжении, так и о своей безопасности. Я сомневаюсь, что кто-то хочет натереть ноги или заблудиться в лабиринте горных троп. Не стоит также набивать рюкзак толстыми книгами или тяжелой едой. Содержимое рюкзака должно быть хорошо продумано и подходить для чрезвычайных ситуаций. Куда же стоит отправиться?

Тропа художников, Германия



Название говорит само за себя — эта тропа невероятно красива. Ее любят не только современные туристы, но и художники XVIII века посвятили ей множество своих работ. Согласно легенде, в 1766 году два дрезденских учителя живописи, Антон Граф и Адриан Цинг, отправились в путешествие в Саксонию. Они прошли через город Пирна в туманный регион гор и глубоких долин, который сейчас находится на границе между Германией и Богемией. Сегодня это место известно как Саксонская Швейцария.



"В 2006 году была открыта новая Тропа художников (Malerweg) — это 114-километровый маршрут. Она быстро стала одним из самых востребованных туристических направлений в Германии", — пишет издание The Guardian. Обычно поход занимает восемь дней, но весь маршрут проходить необязательно. В любое время года эти места выглядят потрясающе.