От прибывающих в Финляндию пассажиров будут требовать отрицательный тест на коронавирус

Министерство транспорта и связи в спешном порядке готовит изменение в закон, в соответствии с которым от пассажиров, прибывающих в Финляндию из-за рубежа, начнут требовать отрицательный тест на коронавирус, пишет yle.fi.

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Новое требование будет касаться пассажиров авиа- и судоходных компаний.

Нововведение является частью более обширного пакета законов, направленных на улучшение ситуации с коронавирусом.

По словам министра транспорта Тимо Харакка, закон будет носить временный характер. Он будет действовать до конца года.



