От трех до 10 евро: Венеция введет налог на туристов

Летом 2022 года Венеция станет первым городом в мире, где будет действовать специальный налог на туристов. Посещение города будет стоить от трех до 10 евро, в зависимости от сезона, пишет The Times.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На улицах будут установлены специальные турникеты, пройти через которые можно будет с помощью QR-кода. С ноября по апрель сбор составит 3 евро, с мая по октябрь - 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала - 10 евро. От оплаты будут освобождены местные жители и их родственники, постояльцы отелей, а также дети в возрасте до шести лет.

Население Венеции составляет 50 тысяч человек. Даже в период пандемии город посещают до 80 тысяч туристов в день. Это создает повышенную нагрузку на городскую инфраструктуру и приводит к большим очередям и заторам из пешеходов.

Венеция планировала ввести налог на въезд для туристов еще в 2020 году, но отказалась от этой меры из-за пандемии.