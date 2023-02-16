Обед на двоих за три евро, вход в музей за пять евро и ночлег за десять — звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Удивительно, но есть страны, где можно провести отпуск с таким небольшим бюджетом, и при этом насладиться новыми впечатлениями. В каких странах отдохнуть будет дешевле всего?

Существует мнение, что путешествия — это привилегия богатых, но при тщательном планировании и достаточной экономии вы можете отправиться в поездку не разорившись. Билет на самолет иногда оказывается самой дорогой частью путешествия, но это зависит от страны, которую вы выберете в качестве пункта назначения.

В некоторых странах один день будет стоить столько же, сколько один прием пищи в ресторане в Лондоне или Нью-Йорке — от 25 до 45 евро. Удивительно, правда? Кроме того, дешево путешествовать — не значит спать в сомнительном хостеле и питаться только домашней едой (хотя это, конечно, сэкономило бы еще больше).

Как понять, куда стоит отправиться в бюджетное путешествие? Об этом, конечно, много знают профессиональные путешественники. Я просмотрела блоги опытных путешественников, чтобы выяснить, какие страны они рекомендуют для бюджетной поездки. Кстати, страны Балтии тоже упоминаются, особенно Эстония.

Румыния

Граф Дракула известен многим, но его родная Румыния, кажется, не привлекает особого внимания, а зря! Те, кто побывал в этой восточноевропейской стране, ценят не только возможность провести там относительно недорогой отпуск, но красоту природы и богатую историю.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D