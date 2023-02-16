Обед на двоих за три евро, вход в музей за пять евро и ночлег за десять — звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Удивительно, но есть страны, где можно провести отпуск с таким небольшим бюджетом, и при этом насладиться новыми впечатлениями. В каких странах отдохнуть будет дешевле всего?

Существует мнение, что путешествия — это привилегия богатых, но при тщательном планировании и достаточной экономии вы можете отправиться в поездку не разорившись. Билет на самолет иногда оказывается самой дорогой частью путешествия, но это зависит от страны, которую вы выберете в качестве пункта назначения.

В некоторых странах один день будет стоить столько же, сколько один прием пищи в ресторане в Лондоне или Нью-Йорке — от 25 до 45 евро. Удивительно, правда? Кроме того, дешево путешествовать — не значит спать в сомнительном хостеле и питаться только домашней едой (хотя это, конечно, сэкономило бы еще больше).

Как понять, куда стоит отправиться в бюджетное путешествие? Об этом, конечно, много знают профессиональные путешественники. Я просмотрела блоги опытных путешественников, чтобы выяснить, какие страны они рекомендуют для бюджетной поездки. Кстати, страны Балтии тоже упоминаются, особенно Эстония.

Румыния

Граф Дракула известен многим, но его родная Румыния, кажется, не привлекает особого внимания, а зря! Те, кто побывал в этой восточноевропейской стране, ценят не только возможность провести там относительно недорогой отпуск, но красоту природы и богатую историю.