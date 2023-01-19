Оказывается, и в XXI веке люди все еще живут в пещерах, по крайней мере, на острове Санторини в Греции. Созданные когда-то как убежище для беднейших жителей острова, сегодня скальные дома на Санторини притягивают туристов и стали главной частью культового пейзажа, образцом минималистской архитектуры и роскошным жильем для богатых, желающих заплатить несколько сотен евро за одну ночь. В чем заключается сила и магия архитектурной привлекательности Санторини?

Вы наверняка видели заманчивые греческие виды с ярко-белыми домиками острова Санторини, которые буквально вырезаны в вулканической скале. Но знали ли вы, что многие из этих очаровательных домиков на самом деле построены в скалах?

Традиционная архитектура острова, которой сегодня наслаждаются туристы, возникла как адаптация к суровым экологическим и социальным условиям.

Деревни Санторини расположены довольно высоко над уровнем моря. Это может показаться странным, но во всем есть своя логика — таким образом люди спасались от пиратов.

Особенности строительства домов на Санторини были обусловлены не только угрозой пиратства, но и почти полным отсутствием других строительных материалов, сейсмически активной местностью, привычкой людей жить общинами, а также климатическими условиями острова - безжалостно жаркое лето и ветреная зима. Конструкцию зданий пришлось приспособить для сбора дождевой воды на крышах домов и слива ее в специальные резервуары, ведь дождь на Санторини — редкое явление, поэтому каждая капля воды была на вес золота. Резервуары были единственным источником воды на острове. Для того чтобы создать хотя бы небольшую тень, пристройки к домам возводили рядом друг с другом. Следуя древним традициям, узкие улочки и проходы между домами "укрыты" крышами, похожими на стены пещер.