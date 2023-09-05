Пиар-ход или забота о природе? Франция призывает ЕС отказаться от дешевых авиабилетов

Министр транспорта Франции заявил, что предложит установить порог цен на авиаперелеты в Европейском союзе (ЕС) для сокращения выбросов углекислого газа. Клеман Бон считает, что авиабилеты по цене 10 евро уже недопустимы, сообщает Euronews.

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Минимальный порог стоимости авиаперевозок — это не первый шаг французского правительства в направлении решения проблемы загрязнения окружающей среды. В мае 2023 года были введены ограничения на внутренние авиаперелеты. В основном были отменены полеты по маршрутам, которые можно преодолеть на поезде менее чем за 2,5 часа. Однако, поскольку поезда не ходят поздно вечером, были отменены только короткие внутренние рейсы.

Многим этот шаг показался недостаточным для того, чтобы говорить о реальном снижении выбросов углекислого газа. Люди по-прежнему предпочитают летать, а не ездить на поездах. Это связано как с тем, что тратится больше времени и часто требуется несколько пересадок, так и с ценой билетов. На длинных маршрутах билеты на поезда по-прежнему дороже дешевых авиабилетов многих авиакомпаний.

По данным Greenpeace, билеты на поезда в Европе в среднем дороже авиабилетов. Только на 12 из 112 наиболее важных железнодорожных маршрутов билеты на поезд оказались дешевле, чем на самолет по тому же пути. Кроме того, люди настолько привыкли путешествовать самолетом, что чаще всего даже не задумываются о поездке на поезде.

New analysis reveals train travel is twice as expensive as the polluting flight for the same trip in Europe.

European governments need to make train travel more affordable than #BullshitFlights!#BetterByTrain #ClimateTicketshttps://t.co/XUqXSgGF5n pic.twitter.com/EGknuSDVbp

— Greenpeace International (@Greenpeace) July 20, 2023

Поменяется ли что-то от ограничения цен?

В своем заявлении Клеман Бон, министр транспорта Франции, ссылается на авиабилеты стоимостью 10 евро, утверждая, что такие дешевые перелеты нерациональны. Многие авиационные эксперты критикуют это заявление, указывая на то, что даже самые дешевые авиабилеты сегодня стоят в среднем 40-50 евро.

В то же время многие считают, что введение минимального порога цен ничего не изменит. Другие европейские страны также ищут способы снизить влияние авиационной отрасли на изменение климата. Например, в Великобритании несколько лет назад началось обсуждение вопроса о введении сбора с часто летающих пассажиров. Ставка сбора может варьироваться в зависимости от частоты полетов. В то же время Германия, подобно Франции, рассматривает возможность ограничения внутренних авиаперелетов.

Насколько реально ограничение дешевых авиабилетов?

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Джон Верт, основатель кампании "Поезда для Европы", считает, что ни Германия, ни Испания не будут заинтересованы в поддержке предложения о введении порога для дешевых авиабилетов. По его мнению, возможно, только Нидерланды могут согласиться на такое.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair очень резко отреагировал на заявление министра транспорта Франции, заявив, что подобный контроль цен существует только в Северной Корее. Верт же беспокоится о том, что такие заявления Франции скорее связаны с желанием получить публичность, а не с настоящим стремлением решить экологические проблемы.

"Запрет на короткие внутренние авиаперелеты во Франции получил огромное международное внимание. Но на самом деле это было бессмысленно! Но это дало Макрону хорошую международную известность, и есть опасения, что Бон пытается сделать то же самое", — говорит Верт.