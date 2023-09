Пиар-ход или забота о природе? Франция призывает ЕС отказаться от дешевых авиабилетов

Министр транспорта Франции заявил, что предложит установить порог цен на авиаперелеты в Европейском союзе (ЕС) для сокращения выбросов углекислого газа. Клеман Бон считает, что авиабилеты по цене 10 евро уже недопустимы, сообщает Euronews.

Минимальный порог стоимости авиаперевозок — это не первый шаг французского правительства в направлении решения проблемы загрязнения окружающей среды. В мае 2023 года были введены ограничения на внутренние авиаперелеты. В основном были отменены полеты по маршрутам, которые можно преодолеть на поезде менее чем за 2,5 часа. Однако, поскольку поезда не ходят поздно вечером, были отменены только короткие внутренние рейсы.

Многим этот шаг показался недостаточным для того, чтобы говорить о реальном снижении выбросов углекислого газа. Люди по-прежнему предпочитают летать, а не ездить на поездах. Это связано как с тем, что тратится больше времени и часто требуется несколько пересадок, так и с ценой билетов. На длинных маршрутах билеты на поезда по-прежнему дороже дешевых авиабилетов многих авиакомпаний.

По данным Greenpeace, билеты на поезда в Европе в среднем дороже авиабилетов. Только на 12 из 112 наиболее важных железнодорожных маршрутов билеты на поезд оказались дешевле, чем на самолет по тому же пути. Кроме того, люди настолько привыкли путешествовать самолетом, что чаще всего даже не задумываются о поездке на поезде.

