Польша оказалась одной из самых дешевых стран в Европе

International Monetary Fund (IMF) выпустил свежий отчет, в котором сравнивает цены на жизнь в разных странах. За основу взяли прожиточный минимум в США, пишет портал 34travel.me. А польские журналисты взяли и сравнили мир со своей страной. И оказалось, что она - одна из самых дешевых стран в Европе.

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Согласно отчету IMF, самой дорогой страной в мире является Норвегия, где цены на 36% выше, чем в США. Далее в списке следуют: Барбадос, Маршалловы острова, Южный Судан, Исландия и Микронезия.

Самая дешевая страна в мире – Таджикистан. За ней расположились Мьянма, Иран, Лаос, Шри-Ланка, Узбекистан, Сьерра-Леоне, Судан и Пакистан.

Среди самых дешевых стран мира большинство – представители Африки и Азии.

В Евросоюзе в топе бюджетных стран оказались Венгрия, Румыния и Польша. А в Европе в целом – Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Турция и балканские страны.

Посмотреть интерактивную карту, подготовленную польскими журналистами, можно здесь. Зеленым обозначены страны, жизнь в которых дешевле, чем в Польше, красным – те, где дороже. Так, например, цены в Латвии выше польских на 38%, а в Литве - на 26%. Германия превышает Польшу по стоимости жизни на 81%, а Великобритания - на 97%.

Входящие в Евросоюз Венгрия и Румыния дешевле Польши лишь ша самую малость - на 2 и 3%, соответственно. Что же касается просто европейских стран, то ничто не сравниться с Турцией, где цены составляют лишь 64% от польских.