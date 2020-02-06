Посторонним вход запрещен: 10 невероятных мест в мире, закрытых для посетителей

Несмотря на глобализацию, технический прогресс и развитие транспорта, в мире все еще есть места, посетить которые вам по разным причинам не удастся. Некоторые районы нашей планеты до сих пор остаются почти нетронутыми цивилизацией или даже забытыми, в других местах обосновались военные базы, а какие-то объекты скрыты от глаз посторонних, чтобы устранить угрозы шпионажа.

Business Insider составил список из десяти захватывающих мест, которые запрещено посещать.

Комната 39, Северная Корея

По словам журналистки Келли Олсен, "Комната 39 является одной из самых секретных организаций в мире и, возможно, самой недоступной".

Комната 39 была создана в КНДР в конце 1970-х годов. Как говорят, организация располагается в здании Трудовой партии в Пхеньяне, и, по некоторым сведениям, она получила свое название от номера кабинета, который занимала в штаб-квартире партии в первые дни.

Считается, что эта организация привлекает средства для государства через коммерческие предприятия, не брезгуя и незаконной деятельностью, например подделкой денег, продажей наркотиков, оружия и золота.

По оценкам, сеть компаний, разбросанных по всему миру, приносит Северной Корее до $2 млрд в год. Предполагают, что Комната 39 может стоять за изготовлением фальшивых 100-долларовых банкнот, которые выпускались на протяжении десятилетий.