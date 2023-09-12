Прямой ночной поезд между Парижем и Берлином появится уже в этом году

Компания Nightjet обещает запустить прямые ночные поезда между немецкой и французской столицами уже в этом году. Старт запланирован на декабрь.

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После девятилетнего перерыва ночной поезд Nightjet возобновит свою работу 11 декабря из Берлина, а обратный рейс будет выполнен на следующий день. Сначала поезда будут ходить по маршруту три раза в неделю. С октября 2024 года рейсы сделают ежедневными.

По пути следования ночной поезд будет делать остановки в Страсбурге (Франция) и Мангейме, Эрфурте и Галле (Германия).

Австрийская компания ÖBB возрождает ночные поезда в Европе

В 2021 году железнодорожный оператор ÖBB запустил новый спальный маршрут Nightjet между Веной и Парижем через Зальцбург и Мюнхен, присоединив его к уже существующему маршруту Брюссель – Вена.

В декабре компания Nightjet также запустит маршрут, соединяющий Брюссель и Льеж с Берлином.

Спальный поезд будет отправляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Следуя до Мангейма (по тому же маршруту, что и существующий рейс в Вену), далее поезд будет следовать до Франкфурта и Берлина.

Новый рейс из Берлина в Париж будет отправляться в 20:18 вечера и прибывать в 10:24 утра – время в пути составит около 14 часов. Обратный рейс будет отправляться из Парижа в 19:12 и прибывать в Берлин в 8:26 утра.

Кроме этого, ÖBB дополнительно продлила маршрут между Веной/Мюнхеном и Миланом до Генуи и Специи в Италии. В 2024 году компания обещает дальнейшее расширение маршрута в Австрию, Германию и Италию.

Железнодорожные перевозки между Францией и Германией растут

В начале этого года национальные железнодорожные операторы Франции и Германии объявили о запуске еще одного нового маршрута между Парижем и Берлином, который должен появиться в 2024 году.

В настоящее время поездка между двумя столицами требует пересадки на отдельном вокзале, например, в Кельне или Франкфурте. Новое высокоскоростное сообщение позволит пассажирам совершать прямую поездку примерно за семь часов.

Летом этого года обе страны еще больше стимулировали поездки на поездах, выпустив тысячи бесплатных билетов для молодежи.

К концу года немецкая компания Deutsche Bahn (DB) и австрийская ÖBB заявили, что ожидают увеличения пассажиропотока примерно на 40% по сравнению с тем, что было пять лет назад.