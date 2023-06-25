Ресторан в Паланге предлагает собакам вино, пиво, шоколад и смузи
Foto: Shutterstock

Литовский город-курорт Паланга удивил читательницу портала Delfi тем, что в одном из ресторанов есть меню для собак. Цены на еду и напитки в этом меню не ниже, чем на еду для людей.

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Читатель портала DELFI поделилась меню для собак в ресторане-кафе Floros Simfonija.

В меню предлагается белое и розовое вино для собак (безалкогольное) – цена 8,50 евро за бутылку, "пиво" со вкусом курятины или mix (еще есть с говядиной) за 5 евро. А смузи обойдется дороже: 7 евро, но тут и выбор вкусов больше - кролик, ягнятина и говядина. К смузи можно взять для собаки пирожок с беконом, яблоком и бананом за 4,50 евро.

Для собак есть также кексики с беконом или ванилью по 4 евро. Дороже обойдется шоколад "классического" говяжьего вкуса или со вкусом курицы: плитка шоколада стоит 6,50 евро, сообщает литовский DELFI.

Ресторан в Паланге предлагает собакам вино, пиво, шоколад и смузи
Foto: DELFI.lt

Представители ресторана сказали, что цену диктует себестоимость продуктов: "Цены зависят от себестоимости продуктов, мы не можем продать за столько, за сколько купили или дешевле, а качественная еда для животных стоит дорого, приоритет нашего ресторана - качество".

"У нас есть домашние животные, мы знаем, что их содержание стоит дорого. Это члены семьи, нуждающиеся в правильном уходе. В магазине 1 кг мяса стоит дешевле, чем 1 кг качественного корма для животных. Но это не значит, что если вы возьмете собаке пиво, шоколад или пирожок, сразу же должны все это ей скормить", – сообщили в Floros Simfonija..

В литовском ресторане заметили, что эти продукты в зоомагазине не купишь. "Бокал вина – в среднем 3–3,50 евро 100 мл (для людей), 250 мл вина для собаки - 8,50 евро, это самый дорогой товар, которым вы можете побаловать животное. (...) У нас были случаи, когда хозяева заказывали блюда из меню (стейки) для собак, эти блюда стоят больше 30 евро. Мы всегда бесплатно приносим животным воду", – сказано в комментарии ресторана.

Floros Simfonija отмечает, что за границей меню для животных - норма, поэтому ресторан решил предложить такую услугу своим клиентам: "К нам с собаками приходит много клиентов (...). Пока все блюда в меню рассчитаны на собак".

Если будет спрос на еду для других домашних животных, ресторан в Паланге это оценит и сделает соответствующие изменения.

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