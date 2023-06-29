С 6 по 9 июля в Таллине пройдут Дни Средневековья

С 6 по 9 июля в Таллине в очередной раз пройдут Дни Средневековья. Целью мероприятий, которые состоятся в Старом городе, является более близкое знакомство жителей и гостей Таллина с его средневековой историей.

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Главными организаторами Дней Средневековья выступают Эстонский союз народного искусства и рукоделия и Дом Хопнера.

Каждый день с четверга, 6 июля, по воскресенье, 9 июля, для горожан и гостей города будут проводиться различные экскурсии на эстонском, английском и русском языках.

Программа экскурсий на русском языке:

Четверг, 6 июля

19.00 – лекция-экскурсия „Церковные колокола в Таллине“ и органный концерт, гид – Марина Дунаева. Сбор перед церковью Святого Духа (Пюхавайму, 2). Билет – 8 евро, можно приобрести тут. Помимо билета для входа в церковь потребуется 4 евро.

В Средние века колокол – и часы, и духовный ориентир, и назидание, и утешение. Как церковные колокола стали настолько разносторонними, и о чем каждый колокол напоминает человеку? О чем рассказывают и даже умалчивают эти уникальные древние инструменты, несмотря на длинный язык? Как они получали свои имена и прозвища? Как они страдали и гибли в тяжелые времена, а иные возрождались и вновь становились голосом церкви и гласом народа. Экскурсия в церкви Святого Духа включает небольшой органный концерт.

Суббота, 8 июля

14.00 – экскурсия „Пиритаский монастырь“, гид – Наталья Сааль. Сбор перед надвратной башней (развалины Пиритаского монастыря, Клоостри теэ, 9). Билет – 8 евро, можно приобрести тут. Помимо билета для входа в монастырь потребуется 2 евро.

Войдя в ворота старого монастыря святой Биргитты, можно попасть в самое начало 15-го века, а можно в окончание 20-го. Окунуться в атмосферу суровой северной обители, доброй детской сказки или роскошного театрального представления. Поискать таинственный подземный ход, последнюю реликвию и обручальное кольцо... монахини. Узнать, кто же все-таки разрушил монастырь и встретиться с поистине историческим лицом, чтобы вместе погулять по саду нового Пиритаского монастыря.

Воскресенье, 9 июля

15.00 – экскурсия „Таллинские двери“, гид – Эдуард Пауль Кольхоф. С началом перед зданием Большой гильдии (Пикк, 17). Билет – 8 евро, можно приобрести тут.

Первое впечатление нельзя произвести дважды. Дверь – это визитная карточка любого дома и важнейший его атрибут. А старинные двери в Таллине – еще и особые достопримечательности. Недаром коллажи из наших уникальных дверей стали популярным изображением на сувенирных открытках, кружках, сумках... У каждой двери есть своя магия: именно она превращает жилище в дом. Что скрывают средневековые двери? От кого они защищают, а кого принимают нараспашку? Что рассказывают о хозяевах гостям? Почему двери в Таллине в Средние века устанавливались совершенно особым образом?

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„Мы проводим Дни Средневековья с 2000 года, за это время сложились определенные традиции, думаю, что и нынешняя программа позволит жителям лучше узнать такой Таллин, каким он был несколько столетий назад, а это и есть наша цель“, - сказала руководитель Дома Хопнера Анне Вельт.

С полной программой мероприятий можно познакомиться на www.medievaldays.ee.