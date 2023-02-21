Резиденция монарха это также и жилой дом, где он спит, ест, смотрит телевизор, принимает гостей, переодевается и даже ходит в туалет. Такой дом есть в Великобритании и это одно из самых известных зданий Лондона – Букингемский дворец.

Сегодня Букингемский дворец оценивается примерно в пять миллиардов долларов, что делает его самым дорогим жилым зданием в Европе. Правда, Версаль и Лувр во Франции стоят еще дороже, как и резиденция русских царей — Зимний дворец в Петербурге, но там живет только история и искусство, а не живые люди.

Самой дорогой обитаемой резиденцией монарха в мире является Токийский замок, резиденция императора Японии. Построенная на месте древнего замка Эдо, эта резиденция занимает площадь почти в два квадратных километра и стоит более 12 миллиардов долларов (или 33 тысячи долларов за квадратный метр). Но по славе и популярности у него нет шансов конкурировать с родиной английских королей, в том числе благодаря своему культовому статусу в кинематографе. Кстати, ни одна сцена популярного сериала Netflix "Корона" не снималась в настоящем Букингемском дворце.

Все под одной крышей

Сегодня работа из дома не является чем-то необычным. Если бы не визиты гостей, охота, отпуск и рабочие обязанности, монархи Великобритании (и персонал) могли бы вовсе не выходить из Букингемского дворца.

Здесь есть свое почтовое отделение, большой парк, кинотеатр, бассейн и даже банкомат (интересно, на что королевская семья тратит деньги?). Во дворце есть молельня и кабинет врача. И все же Букингемский дворец, по крайней мере, для нынешней королевской семьи, не является любимым жильем.

Королева Елизавета II отдавала предпочтение Виндзорскому замку, а будущий король Карл III настолько влюбился в Сент-Джеймсский дворец, что предложил отдать Букингемский дворец под отель или музей. Но сделать это ему вряд ли позволят родные братья и сестры, ведь у единственной дочери Елизаветы II, принцессы Анны, и двух других сыновей, принцев Эндрю и Эдуарда, есть собственные апартаменты в Букингемском дворце.