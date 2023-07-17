Сантьяго-де-Компостела хочет ввести налог на туристов, чтобы предотвратить "неконтролируемый туризм"

Сантьяго-де-Компостела, через который проходит знаменитый испанский паломнический путь Камино де Сантьяго, хочет ввести налог на туристов, чтобы уменьшить их численность.

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В 2022 году это популярное место в северо-западном автономном сообществе Испании Галисия приняло почти 440 000 "паломников". Среднегодовое число посетителей превышает 300 000 человек.

Паломники проходят множество паломнических маршрутов, начинающихся в Испании, Франции и Португалии и заканчивающихся у городского собора IX века. Для христиан романская базилика считается местом погребения святого Иакова Старшего, одного из апостолов Иисуса.

В прошлом месяце Горетти Санмартин, представительница Галисийского националистического блока (BNG), приняв присягу в качестве первой женщины-мэра города, объявила о планах по развитию экологического туризма и улучшению условий жизни местных жителей в Сантьяго-де-Компостела, сообщает испанское информационное агентство Europa Press.

Каким будет туристический налог в Сантьяго-де-Компостела?

Идея введения налога на туристов была представлена отельерам бывшим мэром Сантьяго-де-Компостела. Предлагался региональный налог, который можно было бы ввести в 2025 году. Он будет взиматься гостиницами вместе с платой за ночлег и, вероятно, составит от 0,50 до 2,50 евро в зависимости от типа размещения.

Предполагается, что этот налог может принести Сантьяго от 2,5 до 3 млн. евро в год, которые пойдут на поддержание исторического центра города.

Мэр Санмартин вновь затронула эту идею в своей инаугурационной речи, в которой изложила планы по развитию "сознательного туризма" в городе. "Я хочу, чтобы этот муниципалитет перестал быть просто туристическим центром и парком развлечений, – заявила она, как сообщает Europa Press. – Я хочу Сантьяго, из которого не нужно бежать из-за неконтролируемого туризма. Мы хотим... иметь богатый и процветающий туристический сектор, но при этом комфортный и дышащий город".

Она отметила, что обеспечение жильем местных жителей также является приоритетной задачей.

В сам собор Сантьяго-де-Компостела вход бесплатный, но посетители могут заплатить 12 евро, чтобы получить полный доступ в музеи, башню и монастырь.

Где еще в Испании взимается туристический налог?

Туристический налог – не новое понятие для Испании. Барселона ввела его в 2012 году, и с тех пор он постоянно повышался. В апреле 2024 года он увеличится до 3,25 евро за ночь. Валенсия также планирует ввести туристический налог в следующем году в размере от 0,50 до 2 евро, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма. На Балеарских островах Испании (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера) также взимается налог, который в высокий сезон может достигать 4 евро за ночь.