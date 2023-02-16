Секреты самых экстравагантных отелей Дубая и их очень требовательных гостей

Сложно быть инфлюэнсером – постоянно приходится быть в курсе событий и даже присутствовать на некоторых из них. В начале нынешнего года каждый мало-мальски известный блогер отчаянно надеялся получить приглашение на самую обсуждаемую премьеру года в гостиничном бизнесе – открытие отеля Atlantis The Royal в Дубае. Мероприятие получилось грандиозным – в нем приняли участие редакторы журналов, модели и телезвезды из разных стран, в общей сложности 1200 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Торжества включали в себя концерт Бейонсе, который продлился 73 минуты и за который певица получила 24 миллиона долларов; а также презентацию новой марки текилы от Кендалл Дженнер. Организаторы концерта запретили фото- и видеосъемку на площадке, но это не помешало части гостей обойти запрет и кадры с открытия достаточно быстро появились в соцсетях.

Впрочем, концертная площадка была не единственным местом в гостинице, которое облюбовали стремящиеся сфотографировать и выложить в Instagram и TikTok блогеры. 28-метровый фонтан с огнем и водой и бесконечный бассейн на крыше, где зонтики опускаются прямо на огромные шезлонги заполнили десятки людей, стремившихся заснять себя на фоне всего этого великолепия.

Ажиотаж, безусловно, заставил говорить о новом отеле. После открытия Atlantis The Royal количество его подписчиков в Instagram выросло с 17 000 до 178 000 человек. Но теперь, когда фейерверк закончился и блеск исчез, кто останется в отеле, где номера стоят более 800 фунтов стерлингов за ночь (900 евро)?

Скорее всего, в Дубае ждут гостей из четырех основных мест: Индии, Саудовской Аравии, России и Великобритании. хотя Atlantis The Royal надеется также привлечь гостей из США и континентальной Европы. Что объединяет этих путешественников, так это готовность тратить. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2022 году в эмирате отдыхающие расстались с бОльшим количеством наличных, чем в любом другом городе мира, — в общей сложности было потрачено 29,4 миллиарда долларов (27,5 млрд евро), пишет Telegraph.

Они платят за отдых в чистом, безопасном месте (при условии, что посетители соблюдают его строгие, а иногда и противоречивые правила), где круглый год светит солнце и можно заняться чем угодно – от дизайнерских покупок до катания на лыжах. Есть еще одно преимущество для тех, кто может позволить себе такие отели, как Atlantis The Royal — безупречный сервис, которым славится Дубай. Благодаря одним из самых сдержанных сотрудников гостиничной индустрии, то, что происходит в отелях Дубая, остается в отелях Дубая (если только ваши выходки не были засняты другим гостем).

Праздники олигархов



Индийские путешественники могут быть самыми частыми посетителями Дубая, но число россиян также значительно подросло: в первой половине 2022 года их было на 47% больше, чем за тот же период в предыдущем году. Почему? Любовь к пляжным отелям с легким доступом к дизайнерским бутикам означает, что отпуск в Дубае – это идеальный отдых.

Но самые богатые не покупают сувениры в стиле "Мой брат тусовался в Дубае, а мне привез только эту паршивую футболку". В семизвездочном небоскребе Burj Al Arab гости могут побаловать себя флаконами эксклюзивных духов стоимостью 990 фунтов стерлингов (1112 евро), а в Atlantis The Royal они могут даже купить картину Пикассо. Как говорится в брошюре отеля: "Древняя Атлантида считалась величайшей силой, которую знал мир, однако ее товары не могли сравниться с теми, что выставлены в прекрасных бутиках Atlantis, The Royal Resort & Residences".

Однако состоятельных россиян привлекает не только розничная терапия. Помогла и нейтральная реакция Дубая на войну в Украине. В 2022 году число россиян в Дубае увеличилось еще и потому, что их французские поместья и яхты в Испании конфискованы из-за санкций ЕС. Как сообщает Wall Street Journal, их частные самолеты припаркованы в аэропорту Дубая, и им буквально некуда больше лететь.

Когда президент Зеленский устроил репрессии против украинских олигархов, они также начали прибывать в Дубаи. В 2022 году The Telegraph сообщила, что самый молодой миллиардер страны Константин Жеваго пришвартовал свою мега-яхту в яхт-клубе отеля Bulgari, где услуги включают в себя спа-процедуры на борту и легкие обеды, а годовое членство для таких больших лодок, как у Жеваго начинается от 190 000 фунтов стерлингов (213 тысяч евро).



Неудивительно, что некоторые олигархи, как сообщается, ищут в эмирате жилье на более длительный срок. В отелях могут помочь и с этим, предлагая резиденции с круглосуточной охраной для тех, кто может себе это позволить. В апартаментах Atlantis The Royal есть "высокие сады и панорамные бассейны высотой до неба". Трехэтажный пентхаус с двумя частными бассейнами недавно был продан за 44 миллиона долларов (49 млн евро).



Идеальный отдых



По оценке Forbes, благодаря нулевому подоходному налогу, защищенным владениям (некоторые из которых находятся на собственных островах) и льготной схеме по получению золотой визы, 20 миллиардеров эмигрировали в эмират в 2021 году. А около 70 000 миллионеров живут в его постоянно растущем числе особняков и блестящих апартаментов. Для них посуточные тарифы на такие номера, как Королевский особняк в Atlantis The Royal стоимостью около 90 000 евро (именно в нем на открытии отеля жили Бейонсе и Джей-Зи) — просто капли в море.

В этом двухуровневом пентхаусе вход обрамлен вековыми оливковыми деревьями, ванные принадлежности разработаны исключительно Hermès, а пейзажный бассейн выходит на сверкающий горизонт Дубая. В море позолоченных отелей ему удается быть достаточно роскошным и удивительно привлекательным.

Очевидно, что у гостей, прибывающих в подобные отели, есть свои собственные стандарты. Так, в ресторанах отеля Atlantis The Royal представлены лучшие шеф-повара мира, от Хестона Блюменталя до Нобу Мацухиса, а в более дорогих номерах есть круглосуточные услуги дворецкого.

Знаменитые рестораны и выпивка от известных брендов также привлекают все большее число путешественников, предпочитающих "бездельничать". Многие из них часто посещают суперклубы Дубая, где играют всемирно известные ди-джеи, а среди гостей можно встретить симпатичных супермоделей. Все это в какой-то мере объясняет, почему гостиничные номера Дубая являются вторыми по доходности в мире после Майами, согласно исследованию, проведенному компанией STR.

Конечно, не каждый гость — олигарх или миллиардер. Другие буквально живут мечтой, надеясь, что и им что-нибудь да обломится. Для них отели тоже готовят разнообразные предложения.

Например, если вы регистрируетесь в Burj Al Arab, почему бы не нанять Rolls Royce Phantom, чтобы отвезти вас из аэропорта? Останавливаетесь в отеле FIVE Palm Jumeirah? Отправляйтесь на его пляжную вечеринку в Богемии в надежде пообщаться с влиятельными лицами из Великобритании или даже с Криштиану Роналду (кстати, обладателем Золотой визы и ранее замеченным в одном из его ресторанов). И если вы отдыхаете в Atlantis The Palm, вы даже можете арендовать вертолет, чтобы посмотреть на город.

Самые необычные гостиничные номера Дубая



Лыжные шале отеля Kempsinki

Лыжники, наслаждающиеся самым большим в мире крытым склоном Ski Dubai, могут завершить свой альпийский отдых, заселившись в один из этих двухуровневых номеров в стиле шале с видом на трассы. Украшенные люстрами в виде рогов и каменными каминами, они заставляют вас думать, что вы точно в Альпах (или Аспене, в честь которых они названы).



Двухуровневый императорский люкс, Палаццо Версаче

Сама Донателла сделала отель таким, чтобы он выглядел как палаццо XVI века. В этом просторном дуплексе останавливалась Джей Ло, и в нем есть спальни, где шторы, покрывала и стулья украшены соответствующими узорчатыми тканями пастельных тонов, а в гостиной поверхность бильярдного стола ярко-фиолетового цвета. По этой причине похмелье лучше всего проводить у тенистого частного бассейна на крыше.

Королевский люкс, Burj Al Arab

Есть люкс, а есть Королевский люкс в Burj Al Arab с вращающейся кроватью и позолоченным iPad, при помощи которого гости могут передавать свои желания дворецким отеля. Жаккардовые шторы, ванны с колоннами и странный намек на леопардовый принт не делают это пространство особенно спокойным, но оно совершенно роскошно. Нельсон Мандела, Джастин Бибер и некоторые из Кардашьян останавливались здесь.

Панорамный люкс, Address Skyview

Сцены для Dubai Bling, реалити-шоу о жизни богатых и знаменитых эмиратцев, были сняты в этом отеле в центре города. В его панорамных люксах есть отличные "инстаграмные" виды на зеркальные башни, а также большой балкон.