Сокровище Черногории, с которым не хочется прощаться — город Будва
Foto: Privātais arhīvs

Моя недавняя поездка в Черногорию изменила мое представление об отдыхе за границей. Я до сих пор вспоминаю увиденное и пережитое в этой стране, поэтому мне бы хотелось отдельно рассказать о весьма запоминающемся месте — городе Будва. Не только в туристических брошюрах, но и среди самих черногорцев он считается самым популярным местом отдыха.

Будва — самое посещаемое место в Черногории, но количество туристов там едва ли сравнимо с Римом, Парижем или Барселоной. Там почти нет очередей, никто нигде не толпится и можно чувствовать себя свободно и комфортно.

Что привлекает путешественников в Будве? Это и многочисленные скалистые пляжи, и атмосферный Стари град, и оживленные бары и ночные клубы, где вечеринки продолжаются до раннего утра (город часто называют "черногорским Майами"). Но Будва — это нечто большее: несмотря на оживленную атмосферу, это место, куда можно сбежать, расслабиться и забыть на время о повседневной жизни. В первый же вечер в Будве нашу группу водила по старому городу гид, которая в конце экскурсии сказала, что это место для отдыха. Она сама была настолько очарована спокойствием Будвы, что переехала сюда несколько лет назад. И она не единственная, кто принял такое решение.

Главным достоинством Будвы являются ее пляжи, но пусть это не отпугивает тех, кто хочет провести свой отпуск не только лежа на пляже и купаясь в бирюзовой воде. Здесь можно заняться скалолазанием или полетать на параплане, любуясь захватывающими видами Адриатического побережья. Немного в стороне от города находятся горы и леса, где можно отдохнуть от шумного центра и прогуляться по одной из пешеходных троп.

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