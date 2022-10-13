Всех нас шокировали цены на отопление, которые буквально "взлетели до небес". Теперь все чаще можно услышать от людей идеи о том, что дешевле было бы перезимовать в теплых странах. Так ли это?

Энергокомпании повышают тарифы почти каждый месяц. Многим хотелось бы просто погрузиться в зимнюю спячку и проснуться где-нибудь в мае. Другие планируют отъезд в теплые страны. Впрочем, энергоресурсы дорожают не только в Латвии, но и по всей Европе. Кроме того, в Латвии разработана система поддержки домохозяйств, которая в период с 1 октября этого года по 30 апреля 2023 года предусматривает компенсацию части затрат, а также предельные значения цен на энергоресурсы. Но до получения первого реального счета за квартиру зимой, неизвестно, сколько в итоге придется платить за отопление, газ и электричество.

Многие выбирают Азию

Зимовка в теплых странах – вовсе не новая тенденция, постепенно она становится все более популярной и в Латвии. Это стало актуальным во время пандемии, когда страна перешла на "удаленку". Сейчас ситуация другая — дети учатся в школе, а работаем мы чаще всего в офисах. Зимовка в теплых странах стала для многих сложнее, ведь не каждый может позволить себе работать удаленно, а домашнее обучение подходит не всем детям.

Уна Бауфала и Каспарс Мисиньш решили этой зимой уехать из Латвии, ведь они могут работать удаленно. Их расчеты показали, что зима, например, в одной из азиатских стран будет стоить дешевле, чем в Латвии, где они живут в съемной квартире с автономным брикетным отоплением.

"Если раньше жить в Таиланде и оплачивать аренду рижской квартиры стоило столько же, сколько всю зиму жить в Риге, оплачивая отопление, то сейчас жить в Таиланде дешевле, потому что в Риге значительно увеличились расходы на отопление", — рассказывает Уна.