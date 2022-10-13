Спасти Одессу. Станет ли город объектом Всемирного наследия?

Президент Украины Владимир Зеленский призывает включить Одессу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на внеочередной сессии. Это должно помочь спасти исторический центр от разрушения российскими ракетами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы должны дать четкий сигнал, что мир не закроет глаза на уничтожение нашей общей истории, нашей общей культуры, нашего общего наследия", - призвал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 58 представителей государств-членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. - Одним из шагов для этого должно стать сохранение исторического центра Одессы - прекрасного города, важного порта на Черном море и источника культуры для миллионов людей в разных странах".

Кабинет министров Украины при содействии глав правительств европейских государств, мэров городов-побратимов, а также других международных партнеров, подготовил номинационное досье Одессы для включения исторического центра города в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Заявление уже передано в главный офис организации в Париже. "Защита ЮНЕСКО - это зонт над Одессой, который будет защищать ее", - считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Памятники укрыты мешками с песком

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Исторический центр Одессы славится своим архитектурным ансамблем - значительная часть исторических памятников и сооружений создана известными европейскими архитекторами XVIII века. Городские власти и жители города пытаются спасти культурное наследие от разрушений при помощи мешков с песком и щитов. Однако этих мер недостаточно - так, в июле в результате обстрела Одесского торгового порта взрывной волной было повреждено здание Одесского художественного музея.

"Одесса, как и все другие города Украины, является объектом российских атак. Пожалуйста, поддержите Одессу! На уровне ЮНЕСКО покажите, что российскому террору должен быть положен конец", - обратился Владимир Зеленский к "защитницам и защитникам образовательных, научных и культурных достижений человечества". Говоря о разрушениях в Украине, он озвучил цифры: "540 - это общее количество поврежденных российскими ударами объектов культурного наследия, культурных институций и религиозных сооружений в Украине за время полномасштабной войны с 24 февраля. Почти 200 разрушенных или поврежденных храмов!".

Даты рассмотрения номинации пока нет

ЮНЕСКО поддерживает инициативу включения Одессы в список объектов Всемирного наследия и признает чрезвычайную ценность ее исторического центра, а также обязанность всего человечества защищать его. В организации подтвердили, что заявка Украины уже получена и будет рассмотрена на следующем заседании Комитета Всемирного наследия. Однако дата заседания пока не названа.

В данный момент в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия - Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО - председательствует Россия. Последнее заседание должно было состояться в РФ в июле, но было отложено из-за войны.

Foto: Shutterstock

В то же время и Россия, и Украина подписали в 1972 году международную Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного наследия. Ее устав, принимая во внимание, что "повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности или природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира", запрещает государствам осуществлять преднамеренные действия, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб культурному и природному наследию. Российская сторона нарушила эту договоренность, и в результате обстрелов разрушает гражданскую инфраструктуру и архитектурное наследие Украины.

"Почему представители России до сих пор среди вас? Чем они занимаются в ЮНЕСКО?", - спрашивает в своем видеообращении Зеленский и вновь призывает ЮНЕСКО исключить Россию из всех своих органов. "Российское председательство обесценивает сам институт - его вес, его репутацию. Нельзя отдавать России на уничтожение авторитет ЮНЕСКО", - считает украинский лидер.

Foto: Shutterstock

До сих пор организация считала исключение России невозможным, поскольку эта страна является членом ООН. "Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не будет терпеть врага культуры, врага истории, врага просвещения, врага науки", - аргументирует свою позицию президент Украины.

Германия поддерживает Одессу

Инициативу о внесении исторического центра Одессы в список объектов Всемирного наследия поддерживают лидеры государств ЕС. О своем участии заявила и Германия. "Мы будем способствовать тому, чтобы не только ФРГ, но и другие страны оказали содействие. В этом вопросе важно, чтобы Украину и Одессу, в частности, поддержали компетентные органы других стран", - заявила немецкий государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) на встрече с мэром Одессы Геннадием Трухановым, состоявшейся в июне в Украине.

Также она отметила, что война РФ, которая ведется сегодня на территории Украины, - это война и против культуры, и надо сделать все возможное, чтобы сохранить идентичность и самобытность Украины и этого портового города - жемчужины Черноморского побережья. В марте стало известно, что правительство Германии создало сеть учреждений, нацеленную на защиту культурных ценностей в Украине. Как пояснила тогда Клаудиа Рот, инициатива направлена на сбор, координацию и международное распространение информации об угрозах культуре, а также о потребности в помощи и предложениях ее оказания.

Foto: Shutterstock

Активное участие в подготовке и документальном оформлении номинационного досье Одессы приняло министерство культуры Италии, а также большую поддержку Одессе оказывают муниципалитеты города-побратима Генуи и города-партнера Венеции. В своей поддержке заверил также член Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд и политический советник правительства Великобритании Питер Уайдлинг, посетившие исторический центр Одессы в рамках визита в июле.

На данный момент в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО уже находятся семь культурных объектов Украины. 6 включены в список по культурным критериям и 1 по природным. Это Киево-Печерская лавра и Софийский собор в Киеве, исторический центр Львова, Пункты геодезической дуги Струве, девственные буковые леса Карпат, резиденция митрополитов Православной церкви Буковины и Далмации, древний город Херсонес Таврический и его хора, деревянные церкви Карпатского региона. По данным организации, на данный момент ни один украинский культурный объект, включенный в список Всемирного наследия, не пострадал от войны.