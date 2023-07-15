Сравнение. Отдых с семьей в Литве и в Испании: разница в ценах на некоторые услуги поразительная

В Литве говорят, что отдых на курортах Средиземного моря обойдется дешевле, чем в Паланге. Литовский Delfi решил узнать, так ли это. Для сравнения взяли два курорта в Литве (Паланга и Нида), и два – в Испании (Коста-Бланка и Мальорка). В импровизированный отпуск отправилась семья из четырех человек - двое взрослых и двое подросших детей.

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Размещение

На Booking.com на 24–30 июля есть 253 вариантов жилья в Паланге. Самая низкая цена – 488 евро. Это апартаменты с одной спальней, в 1,2 км от моря. Если вы хотите быть ближе к морю, то цены начинаются от 500 евро. Если хотите видеть море из окна, придется заплатить 908-2704 евро. Самый дорогой вариант – 6628 евро (за двухэтажные апартаменты).

В гостиницах цены следующие: 2-звездочная 1033 евро, 3-звездочная – 1388-2704, 4-звездочная - 1400-2022 евро, 5-звездочная 2094-3648 евро. Во всех гостиницах семья будет завтракать.

Foto: Shutterstock

В Ниде на 24–30 июля для семьи с двумя детьми остается всего 11 вариантов. Цены начинаются с 926 евро. Самый дорогой вариант – 3547 евро за апартаменты с тремя спальнями в 1,2 км от центра и 750 м от моря.

В Минге можно арендовать домик на воде площадью 20 кв. м за 2600 евро.

Что предлагают испанские курорты? В Коста-Бланке на 24–30 июля самый дешевый вариант – 400 евро (данные booking.com). Это апартаменты 40 кв.м. в Торревьехе. Если вы хотите вариант с бассейном, цены начинаются от 510 евро, с видом на море – от 630 евро.

Если вы хотите жить в Аликанте у пляжа с видом на море – 785 евро на четверых. Если хотите поселиться на яхте в центре Аликанте – от 900 евро. Если хотите снять виллу с бассейном – цены от 1100 евро за неделю. Однако виллы пользуются большой популярностью, поэтому заказывать их надо заранее.

Foto: Shutterstock

На Мальорке жилье дороже. Апартаменты за неделю – 791 евро на четверых, с бассейном – от 1100 евро. На острове немало гостиниц, предлагающих пакеты "все включено", там цены на четверых начинаются от 1657 евро. Конечно же, во всех гостиницах есть бассейны, детские зоны и прочие достоинства. Вилла обойдется в 1800 евро за неделю.

Еда

Обед дня в простом палангском кафе стоит 6,50–7 евро на человека. В хороших – дороже. Ужин на человека без алкогольных напитков обойдется в 25 евро. Котлета "по-киевски" в обычном кафе стоит 13 евро, шашлык – около 14, бургеры – 13 евро, салат "Цезарь" – 15 евро, похожие цены и на мидии с картошкой фри, рыбные блюда и жаркое – около 20 евро и больше за порцию, стейки – около 30 и больше. Цеппелины и картофельные блины – 8–9 евро. Холодный борщ стоит 5–6 евро. Цена закусок 5-15 евро.

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Бокал вина (100 г) около 5 евро, коктейли – от 10 евро.

В самом популярном кафе Ниды Kuršis карбонад стоит 13, холодный борщ 5, суп дня – 4 евро, рыбные блюда 14 евро, цеппелины – 9 евро.

В кафе Grill House блюда из свинины и курятины стоят от 14 евро, говядины – от 27. Холодный борщ стоит 6 евро.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В пиццерии Pipirini английский завтрак стоит 13 евро, яйцо по-бенедиктински – 10,5 евро, пиццы – 8, суп дня – 4, холодный борщ – 5 евро.

В заведении Sena sodyba карбонад стоит 10 евро, холодный борщ – 5, цеппелины – 9, филе трески – 12 евро.

В Испании в ресторанах, которые находятся у берега моря, нередко можно найти готовое меню для завтрака, обеда и ужина с блюдами и напитками. Их цены колеблются в пределах 10-25 евро на человека. Тапас стоит от 1,5 евро. Если заказать только вино, к нему закуски приносят бесплатно.

Салаты стоят от 6 евро, бургеры, блюда из курятины – от 9 евро. Блюда из рыбы и морепродуктов 10–16 евро. Омар – 20 евро. Стейки – от 17, баранина – около 15 евро. Пиццы стоят от 8 евро, шаурма – от 5 евро.

Бутылка вина в кафе стоит от 8 евро, в ресторанах подороже – 12 евро. Бокал вина (150 г) стоит от 1,50 евро. Коктейли – от 5 евро. Пиво (пинта) – около 2,50 евро. Свежие морепродукты и рыба – от 10 евро за тарелку. Шарик мороженого – от 1,40 евро. Кофе навынос от 1,5 евро.

Дорога

На литовское взморье можно поехать на автомобиле. Стоимость дороги зависит от расстояния и курорта. В Неринге надо дополнительно заплатить за въезд (30 евро) и за паром (20,3 евро).

Foto: Mindaugas Milinis

В Испании многие люди останавливаются в кемпингах, плата там составляет 12 евро в сутки. Есть места, где со своим кемпером у моря можно остановиться бесплатно.

Из Каунаса в Аликанте летают самолеты Ryanair. Цены на билеты зависят от времени года и от того, когда вы их покупаете. Если покупать билеты в последнюю минуту, то стоить они будут недешево. Цена на них может быть от нескольких десятков до 200 евро на человека.

На Мальорку из Вильнюса летают самолеты Air Baltic. Цены на билеты зависят от времени года и от того, когда вы их покупаете. На 25 июля билет в одну сторону сейчас стоит 119 евро. Если лететь с пересадкой, можно найти вариант подешевле. Аренда автомобиля в Испании на 24–30 июля будет стоить от 50 до 64 евро на неделю. За страховку надо платить отдельно.