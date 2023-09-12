Станет ли Индия Бхаратом? Почему некоторые страны меняют свои названия (плюс четыре примера)

Бхарат – санскритское слово, встречающееся в священных писаниях, написанных около двух тысяч лет назад. Именно этим словом обозначается Индия на языке хинди. И именно его использование в официальных приглашениях для гостей ужина на состоявшемся в прошлые выходные саммите G20 в Индии вызвало шквал предположений о том, что страна может изменить свое название.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В приглашениях Драупади Мурму была названа "президентом Бхарата" вместо привычного "президента Индии". В недавнем твите высокопоставленного представителя правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) премьер-министр Нарендра Моди также назван "премьер-министром Бхарата".

Хотя Индия является наиболее распространенным названием страны, официальные лица и население Индии часто называют ее Бхаратом, а иногда Индостаном.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится у власти с 2014 года и руководимое им правительство уже успело переименовать несколько городов, связанных с эпохой Великих Моголов и колониальным периодом. Критики видят в этом попытку стереть с лица земли мусульманских Моголов, которые правили страной в течение 300 лет.

Но Индия – не уникальна в своем желании сменить название. Страны часто меняют свои названия по политическим, географическим и религиозным причинам. Вот несколько стран, которые за последние годы стали известны под другими названиями.

Почему Турция теперь называется Türkiye?

В 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил ООН, что теперь его страна на всех языках должна называться Türkiye. Слово Türkiye" "наилучшим образом отражает и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкого народа" заявил тогда президент.

Он добавил, что это слово лучше отражает турецкую нацию, чем название птицы (turkey в английском языке обозначает "индейка").

Почему Чешская Республика была переименована в Чехию?

Хотя Чешская Республика по-прежнему является официальным названием центральноевропейского государства, правительство предпочитает более простое название – Чехия. По мнению властей, это облегчает узнаваемость страны на международных мероприятиях, таких как спортивные соревнования, и в туристических маркетинговых кампаниях.

"Я использую слово Чехия, потому что оно звучит приятнее и короче, чем холодное Чешская Республика", – заявил в 2019 году президент Милош Земан.

Почему Голландия стала Нидерландами?

В январе 2020 года Нидерланды отказались от названия Голландия в рамках кампании по ребрендингу. Правительство заявило, что название "Нидерланды" лучше представляют страну как открытую, современную и инклюзивную.

Почему Македония теперь называется Северной Македонией?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2019 году Республика Македония официально стала называться Республикой Северная Македония. Смена названия произошла в ходе политических споров с Грецией и была использована для того, чтобы отличить страну от греческого региона Македония.