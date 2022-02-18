Столицу Таиланда решили переименовать. Теперь вы не сможете выговорить ее название
Foto: Vida Press

Старое название по-прежнему можно применять, но неофициально. Но Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — это лишь сокращение от полного названия, которое состоит из 168 букв, пишет Bangkok Post.

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Крунг-Тхеп-Маха-Накхон переводится как "город ангелов великая столица". Бангкок останется неофициальным названием, его будут использовать в скобках. Решение об этом власти приняли после того, как объявление об изменении названия вызвало критику в обществе.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — это сокращение от полного названия города, которое включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название столицы. Полностью слово состоит из 168 букв и звучит как "Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит".

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