ТОП-10 самых удобных для велосипедистов городов мира (и 9 из них находятся в Европе)

Любители велосипедного спорта знают, как это здорово – мчаться по велосипедной дорожке, наслаждаясь очарованием города, не испытывая при этом неудобств, связанных с переполненным общественным транспортом или пробками. А поскольку правительства по всему миру пытаются сократить выбросы углекислого газа, все больше городов призывают людей отказаться от автомобилей и пересесть на велосипеды.
Но какие же города наиболее благоприятны для велосипедистов? Согласно последнему Глобальному индексу велосипедных городов, они в подавляющем большинстве находятся в Европе.
Компания Luko, специализирующаяся на цифровом страховании, изучила 90 городов мира и составила их рейтинг по шести основным параметрам:
- процентное соотношение пользователей велосипедов,
- погодные условия,
- уровень преступности и безопасности (например, количество ДТП и краж велосипедов),
- инфраструктура,
- возможности совместного использования велосипедов и
- специальные мероприятия, такие как "дни без машин".
Итоговые результаты представляются по шкале от 0 до 100, где чем выше балл, тем более дружелюбным к велосипедистам является город.
Европейские города возглавили список, главным образом, благодаря качественным велосипедным дорожкам и погодным условиям, предусматривающим большое количество "велосипедных" дней.
Ни один из городов США не попал ни в первую десятку, ни даже в первую двадцатку, однако некоторые из них оказались в числе 90 городов, попавших в список: Сан-Франциско (39-е место), Портленд (41), Сиэтл (50), Вашингтон (53), Лос-Анджелес (57), Бостон (61 - что интересно, на одно место опередив Лондон), Нью-Йорк (67), Чикаго (71) и Детройт (72).
Вот обзор 10 лучших городов мира для велосипедистов:
10. Ганновер, Германия
В этом немецком городе в Нижней Саксонии есть великолепные парки, и что может быть лучше, чем осмотреть их в процессе велосипедной прогулки? Ганновер попал в первую десятку рейтинга благодаря качественной инфраструктуре и мероприятиям, способствующим развитию велоспорта, в том числе и "дням без машин".
9. Бремен, Германия
Бремен – еще один популярный среди любителей велосипедов город в Германии: здесь очень ровный рельеф и множество велодорожек, которые пересекают город и соединяют его с другими близлежащими городами. Кроме того, Бремен стал первым немецким городом, где в районе Нойштадт создана целая "велосипедная зона" – район с ограничением скорости до 30 км/ч, где велосипеды имеют приоритет и где разрешено ездить бок о бок.
8. Берн, Швейцария
Согласно индексу, столица Швейцарии инвестирует значительные средства в качественную велоинфраструктуру, особенно высоко оценивает совместное использование велосипедов и регулярно проводит "дни без машин". В городе также очень низкий уровень смертности среди велосипедистов.
7. Ханчжоу, Китай
Неожиданное появление в первой десятке: китайский город Ханчжоу, единственный неевропейский город в верхней части рейтинга, имеет 30% велосипедистов среди населения и превосходит большинство конкурентов по показателю совместного использования велосипедов.
6. Мальме, Швеция
Шведский город Мальме отличается особенно низким уровнем смертности среди велосипедистов благодаря качественной инфраструктуре и регулярным мероприятиям, направленным на популяризацию велоспорта.
5. Амстердам, Нидерланды
Возможно, вы ожидали, что столица Нидерландов займет первое место в этом рейтинге, но именно ее показатели безопасности и сдерживают его: В Амстердаме происходит более 1000 аварий на 100 тыс. велосипедистов. Это почти в пять раз больше, чем в ближайшем конкуренте – Копенгагене.
4. Копенгаген, Дания
Столица Дании не только безопаснее для велосипедистов, но и для самих велосипедов благодаря низкому уровню краж и "безмашинным дням". Город вкладывает значительные средства в развитие велосипедной инфраструктуры, и большинство жителей, которые ездят на велосипедах, продолжают это делать в течение долгой и суровой датской зимы.
3. Антверпен, Бельгия
Этот бельгийский портовый город не имеет высоких показателей по количеству выделенных велосипедных дорожек, однако развитая система совместного использования велосипедов и акции "Воскресенье без машин" сделали его бесспорно дружелюбным для велосипедистов.
2. Мюнстер, Германия
Этот немецкий город отличается низким уровнем смертельных случаев при езде на велосипедах несмотря на то, что более 39% жителей ежедневно пользуются велосипедами. Кроме того, в Мюнстере регулярно проводятся мероприятия, пропагандирующие велоспорт.
1. Утрехт, Нидерланды
В этом году рейтинг возглавил голландский город Утрехт. Город имеет высокие оценки за велоинфраструктуру и погодные условия, а более половины его жителей (51%) используют велосипед в повседневной жизни.
Достойны упоминания
Наивысшее место в списке британских городов занимает Бристоль, который занял 15-ю строчку с результатом 43,76 балла, получив высокую оценку за низкий уровень воровства и развитую инфраструктуру. Следующим британским городом в списке стал Эдинбург, занявший 54-е место из 90. Франция не вошла в первую десятку, но два города находятся прямо за ее пределами: Страсбург занял 11-е место, а Бордо – 12-е. К сожалению, ни одного города из стран Балтии в списке нет.