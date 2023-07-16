ТОП-10 самых удобных для велосипедистов городов мира (и 9 из них находятся в Европе)

Любители велосипедного спорта знают, как это здорово – мчаться по велосипедной дорожке, наслаждаясь очарованием города, не испытывая при этом неудобств, связанных с переполненным общественным транспортом или пробками. А поскольку правительства по всему миру пытаются сократить выбросы углекислого газа, все больше городов призывают людей отказаться от автомобилей и пересесть на велосипеды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Но какие же города наиболее благоприятны для велосипедистов? Согласно последнему Глобальному индексу велосипедных городов, они в подавляющем большинстве находятся в Европе.

Компания Luko, специализирующаяся на цифровом страховании, изучила 90 городов мира и составила их рейтинг по шести основным параметрам:

процентное соотношение пользователей велосипедов,

погодные условия,

уровень преступности и безопасности (например, количество ДТП и краж велосипедов),

инфраструктура,

возможности совместного использования велосипедов и

специальные мероприятия, такие как "дни без машин".



Итоговые результаты представляются по шкале от 0 до 100, где чем выше балл, тем более дружелюбным к велосипедистам является город.

Foto: DELFI

Европейские города возглавили список, главным образом, благодаря качественным велосипедным дорожкам и погодным условиям, предусматривающим большое количество "велосипедных" дней.

Ни один из городов США не попал ни в первую десятку, ни даже в первую двадцатку, однако некоторые из них оказались в числе 90 городов, попавших в список: Сан-Франциско (39-е место), Портленд (41), Сиэтл (50), Вашингтон (53), Лос-Анджелес (57), Бостон (61 - что интересно, на одно место опередив Лондон), Нью-Йорк (67), Чикаго (71) и Детройт (72).

Вот обзор 10 лучших городов мира для велосипедистов:

10. Ганновер, Германия

Foto: Shutterstock



В этом немецком городе в Нижней Саксонии есть великолепные парки, и что может быть лучше, чем осмотреть их в процессе велосипедной прогулки? Ганновер попал в первую десятку рейтинга благодаря качественной инфраструктуре и мероприятиям, способствующим развитию велоспорта, в том числе и "дням без машин".

9. Бремен, Германия

Foto: Shutterstock



Бремен – еще один популярный среди любителей велосипедов город в Германии: здесь очень ровный рельеф и множество велодорожек, которые пересекают город и соединяют его с другими близлежащими городами. Кроме того, Бремен стал первым немецким городом, где в районе Нойштадт создана целая "велосипедная зона" – район с ограничением скорости до 30 км/ч, где велосипеды имеют приоритет и где разрешено ездить бок о бок.

8. Берн, Швейцария

Foto: Shutterstock



Согласно индексу, столица Швейцарии инвестирует значительные средства в качественную велоинфраструктуру, особенно высоко оценивает совместное использование велосипедов и регулярно проводит "дни без машин". В городе также очень низкий уровень смертности среди велосипедистов.

7. Ханчжоу, Китай

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



Неожиданное появление в первой десятке: китайский город Ханчжоу, единственный неевропейский город в верхней части рейтинга, имеет 30% велосипедистов среди населения и превосходит большинство конкурентов по показателю совместного использования велосипедов.

6. Мальме, Швеция

Foto: Pixabay



Шведский город Мальме отличается особенно низким уровнем смертности среди велосипедистов благодаря качественной инфраструктуре и регулярным мероприятиям, направленным на популяризацию велоспорта.

5. Амстердам, Нидерланды





Foto: Shutterstock

Возможно, вы ожидали, что столица Нидерландов займет первое место в этом рейтинге, но именно ее показатели безопасности и сдерживают его: В Амстердаме происходит более 1000 аварий на 100 тыс. велосипедистов. Это почти в пять раз больше, чем в ближайшем конкуренте – Копенгагене.

4. Копенгаген, Дания

Foto: Pixabay



Столица Дании не только безопаснее для велосипедистов, но и для самих велосипедов благодаря низкому уровню краж и "безмашинным дням". Город вкладывает значительные средства в развитие велосипедной инфраструктуры, и большинство жителей, которые ездят на велосипедах, продолжают это делать в течение долгой и суровой датской зимы.

3. Антверпен, Бельгия

Foto: Shutterstock



Этот бельгийский портовый город не имеет высоких показателей по количеству выделенных велосипедных дорожек, однако развитая система совместного использования велосипедов и акции "Воскресенье без машин" сделали его бесспорно дружелюбным для велосипедистов.

2. Мюнстер, Германия

Foto: Imago/Scanpix/LETA



Этот немецкий город отличается низким уровнем смертельных случаев при езде на велосипедах несмотря на то, что более 39% жителей ежедневно пользуются велосипедами. Кроме того, в Мюнстере регулярно проводятся мероприятия, пропагандирующие велоспорт.

1. Утрехт, Нидерланды

Foto: Pixabay



В этом году рейтинг возглавил голландский город Утрехт. Город имеет высокие оценки за велоинфраструктуру и погодные условия, а более половины его жителей (51%) используют велосипед в повседневной жизни.

Достойны упоминания

Наивысшее место в списке британских городов занимает Бристоль, который занял 15-ю строчку с результатом 43,76 балла, получив высокую оценку за низкий уровень воровства и развитую инфраструктуру. Следующим британским городом в списке стал Эдинбург, занявший 54-е место из 90. Франция не вошла в первую десятку, но два города находятся прямо за ее пределами: Страсбург занял 11-е место, а Бордо – 12-е. К сожалению, ни одного города из стран Балтии в списке нет.