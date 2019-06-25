ТОП-10 удивительных вещей, которые нужно увидеть и сделать в Марокко

Жемчужина Северной Африки Марокко может гордиться впечатляющей исторической архитектурой, оживленными городами, огромными древними рынками и потрясающей природой. Марокко привлекает разных людей по разным причинам. Выберите свою и запланируйте отпуск в эту прекрасную страну, пишет Pandotrip.

10. Осмотрите мавзолей Мулай Исмаила в Мекнес

Роскошное здание посвящено правителю Марокко Мулай Исмаилу ибн Шерифу, также известному как "Король-воин", который построил город Мекнес и сделал его столицей Марокко. Мавзолей 18-го века является прекрасным примером марокканской архитектуры.

Зачем туда ехать? Сами марокканцы очень гордятся этим строением и считают его одним из лучших зданий в стране, отражающим стиль и величие Марокко.