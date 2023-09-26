ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Shutterstock

Переехать после пенсии в тихое место на берегу моря — мечта многих. После пандемии все больше людей захотело вырваться из повседневной рутины и поселиться в идеальном месте. Предлагаем вам список стран, где можно недорого жить в окружении красивой природы. В большинстве из них есть сообщества экспатов, недорогое медицинское обслуживание, доступные дома и варианты проживания.

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Эквадор

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Shutterstock

В Эквадоре береговая линия простирается на 800 километров. В этой стране много причудливых рыбацких деревушек и умеренная погода — все это является хорошими условиями для жизни на пенсии. В качестве валюты здесь используется доллар США, качественное медицинское обслуживание доступно по разумным ценам, а общественный транспорт во многих городах позволит вам с комфортом жить без автомобиля.

Никарагуа

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Publicitātes foto

Никарагуа, расположенную в Центральной Америке, часто называют "Землей озер и вулканов". Страна омывается Карибским морем и Тихим океаном, поэтому здесь много пляжей, а также рек, озер и тропических лесов. Стоимость жизни невысока, а в большинстве мест к оплате принимаются доллары США. Правительство Никарагуа предлагает налоговые льготы и поощряет инвестиции в страну. Например, доходы, полученные за пределами Никарагуа, не облагаются налогом.

Таиланд

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Shutterstock

В Таиланде можно найти место для отдыха на берегу моря, включая ряд тропических островов. Стоимость жизни здесь невысокая, люди дружелюбны, а еда восхитительна, что делает эту страну прекрасным местом для жизни на пенсии. Стоимость жизни примерно на 38% ниже, чем в США, а арендная плата — на 64%.

Вьетнам

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Pixabay

Береговая линия во Вьетнаме длинной более трех тысяч километров, поэтому найти жилье рядом с пляжем будет несложно. Скорее всего, вам придется снимать жилье, поскольку иностранцам запрещено владеть землей, за исключением некоторых кондоминиумов в крупных городах. Арендная плата и стоимость жизни в этой стране совсем не высокие. Большинство иммигрантов предпочитают частную систему здравоохранения, где низкие цены, а качество высокое.

Белиз

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Shutterstock

Белиз — не самый дешевый вариант для жизни у моря, но эта страна предлагает множество преимуществ. Это и многокилометровая великолепная береговая линия, и густой тропический лес на материке. Жители Белиза говорят на английском языке, а к оплате здесь принимается как валюта Белиза, так и американские доллары.

Колумбия

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Pixabay

Эта южноамериканская страна омывается Тихим океаном и Карибским морем, а поблизости находятся горы Анды и тропические леса Амазонки. Стоимость жизни здесь довольно низкая, а медицинское и стоматологическое обслуживание отличается высоким качеством и доступностью, причем имеются как государственные, так и частные учреждения.

Мексика

ТОП-7 стран, куда можно переехать на пенсии и жить с видом на океан
Foto: Vida Press

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Мексика, омываемая Мексиканским заливом на востоке и Тихим океаном на западе, имеет почти 10 тысяч километров береговой линии. Нижняя Калифорния, Акапулько, Канкун, Пуэрто-Вальярта, Росарита и Ла-Пас — это несколько известных пляжных районов, а тихие рыбацкие деревушки могут привлечь иммигрантов более низкими ценами и непринужденной атмосферой. Здесь низкая стоимость жизни, хороший климат и доступное здравоохранение.

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