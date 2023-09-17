Три месяца свободы: В этой деревне на Сардинии жить и работать удаленно можно совершенно бесплатно

Хотите работать из дома в живописной местности, не уступающей по красоте обоям из вашего ноутбука? Благодаря новой инициативе, реализованной на Сардинии, теперь вы можете три месяца бесплатно жить под терракотовыми крышами в окружении холмов.

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Первым удаленным работником, воспользовавшимся этим предложением, стала Кларисса Партис, 39-летняя дизайнер программного обеспечения из Лос-Анджелеса, пишет Euronews.

Стремясь убежать от толпы и работать в автономном режиме, она вылетела из США и на прошлой неделе приземлилась на острове, устроив свой новый дом в крошечной деревушке Оллолай. "Я почувствовала, что мне нужно сменить место жительства", – объясняет она.

"Не туристическое, – настаивает Партис. – А окруженное природой, свежим воздухом, горами, прекрасными пляжами, где я могла бы найти больше умиротворения, покоя и вести более медленный образ жизни".

Это то, чего жаждут многие работники со времен пандемии COVID-19, и гостиницы и туристические пакеты, ориентированные на цифровых кочевников, спешат удовлетворить спрос.

Оллолай, расположенный в центральной части Сардинии, находится вдали от популярного и часто переполненного побережья страны. Это своеобразная капсула времени, в которой до сих пор очень ярко проявляется культурное наследие страны. Это находит отражение в образе жизни, который здесь можно встретить.

"Я люблю ходить на фермерский рынок за свежими продуктами, например, трюфелями, готовить пасту и ньокки с песто, – говорит Партис. – Еда здесь просто потрясающая".

Почему Оллолай предлагает цифровым кочевникам бесплатное проживание?

Несмотря на то, что Оллолай прекрасен по любым туристическим меркам, его население сокращается. За последние 100 лет оно сократилось с 2 250 до 1 300 человек. С этой проблемой Италия борется уже много лет, и она считается чрезвычайной ситуацией национального масштаба: в 2022 году был зафиксирован рекордно низкий прирост населения.

С тех пор страна пытается привлечь туристов – как краткосрочных, так и долгосрочных. Инициатива "Купи дом за 1 евро" привлекает жителей со всего мира. Оллолай принял в ней участие, надеясь, что иностранцы вложат средства в реконструкцию его старого района.

"Это был большой успех - многие иностранцы купили и отреставрировали десятки заброшенных домов", – рассказал CNBC мэр города Франческо Колумбу.

Foto: Shutterstock

Теперь Колумбу вкладывает свои деньги в дело. В рамках программы "Работа в Оллолай" планируется превратить деревню в центр цифрового кочевничества, на реализацию которой выделено 20 тысяч евро инвестиций. В течение следующих двух лет деревня будет принимать удаленных работников по одному на срок до трех месяцев (предельный срок для неевропейцев, приезжающих без визы). Желающие стать цифровыми кочевниками должны подать заявку через Интернет до конца декабря.

Каковы условия проживания для цифровых кочевников на Сардинии?

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Если знакомство с местной жизнью кажется вам привлекательным, то Оллолай – отличное место для этого. Работники, желающие остановиться здесь, попадают в дома, которые раньше занимали фермеры и пастухи, спавшие на полу вместе со своими животными. Теперь в них есть офис и высокоскоростной Интернет.

"Местные жители такие теплые и гостеприимные, – говорит Партис. – И это не потому, что они хотят вам что-то продать, как в туристических местах".

Муниципалитет оплачивает кочевникам аренду, коммунальные услуги, счета и налоги на обслуживание, но не транспорт.

Не совсем бесплатное проживание

Есть и небольшая загвоздка, если ее можно так назвать. "Это не бесплатный отдых", – говорит Вероника Матта, руководитель местной культурной ассоциации Sa Mata.

"[Работники] должны иметь подтвержденный опыт работы в качестве цифрового кочевника и оставить после себя конкретную работу – будь то конференция, эссе, исследовательская работа или документальный фильм".

Она подчеркнула, что "приглашаются профессиональные удаленные работники из всех областей: технологии, СМИ, финансы, недвижимость, архитектура, а также художники, писатели, музыканты, ученые и преподаватели".

Приглашаются все желающие, если только они открыты для взаимного соглашения и согласны оставить после себя "толчок знаний", обогащающий культуру деревни.