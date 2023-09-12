Три живописных горных деревни, красота которых никого не оставит равнодушным
Foto: Shutterstock

Спрятанная глубоко в горах и изолированная от остального мира, она настолько пронзительно красива, что послужила вдохновением для создания популярного анимационного фильма. В разгар лета она сияет в свете фонарей в форме драконов, а улицы ведут вас к старинным зданиям, похожим на картинки из книжки. Это горная деревня Цзюфэнь в Тайване, которая мало кого оставляет равнодушным. Но она не единственная.

Синтра, Португалия

Недалеко от столицы Португалии Лиссабона у подножия горы Синтра, расположен одноименный очаровательный курортный городок. Считается, что он является самым красивым в стране, и всем, кто отдыхает в Лиссабоне, рекомендуется посетить его в рамках однодневной экскурсии или, если есть время, выделить несколько дней на знакомство с окрестностями.

Синтра — это не классический европейский город на холмах, в нем свой уникальный средиземноморский стиль с королевскими дворцами, очаровательными садами, старинными виллами и поместьями, которые придают ему волшебное и сказочное настроение. Помимо знаменитого дворца Пена, к числу достопримечательностей относятся поместье Кинта-да-Регалейра с его величественным дворцом эпохи Возрождения, монастырь Капучос, дворец Монсеррате и парк. Элегантность и экстравагантность, великолепие и скромность гармонично переплетаются на улицах центра города, во дворцах и на бульварах, которые выделяются на фоне прекрасной природы с захватывающими дух видами на океан.

Городок Синтра стал центром романской архитектуры в XIX веке и до сих пор остается настолько уникальным, что был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Garšas, mode, skaistums un popkultūra: kāda ir īstā Koreja?
Padomi, kā atvieglot dzīvi, ietaupīt naudu un ēst veselīgi
Kā visefektīvāk pilsētā tīrīt ielas un nodrošināt izcilu gaisa kvalitāti?
Nav tāda 'mēs nevaram' tāpēc, ka esam latvieši. Saruna ar Ivaru Beitānu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе