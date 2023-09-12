Три живописных горных деревни, красота которых никого не оставит равнодушным

Спрятанная глубоко в горах и изолированная от остального мира, она настолько пронзительно красива, что послужила вдохновением для создания популярного анимационного фильма. В разгар лета она сияет в свете фонарей в форме драконов, а улицы ведут вас к старинным зданиям, похожим на картинки из книжки. Это горная деревня Цзюфэнь в Тайване, которая мало кого оставляет равнодушным. Но она не единственная.

Синтра, Португалия

Недалеко от столицы Португалии Лиссабона у подножия горы Синтра, расположен одноименный очаровательный курортный городок. Считается, что он является самым красивым в стране, и всем, кто отдыхает в Лиссабоне, рекомендуется посетить его в рамках однодневной экскурсии или, если есть время, выделить несколько дней на знакомство с окрестностями.

Синтра — это не классический европейский город на холмах, в нем свой уникальный средиземноморский стиль с королевскими дворцами, очаровательными садами, старинными виллами и поместьями, которые придают ему волшебное и сказочное настроение. Помимо знаменитого дворца Пена, к числу достопримечательностей относятся поместье Кинта-да-Регалейра с его величественным дворцом эпохи Возрождения, монастырь Капучос, дворец Монсеррате и парк. Элегантность и экстравагантность, великолепие и скромность гармонично переплетаются на улицах центра города, во дворцах и на бульварах, которые выделяются на фоне прекрасной природы с захватывающими дух видами на океан.

Городок Синтра стал центром романской архитектуры в XIX веке и до сих пор остается настолько уникальным, что был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.