Туалет по цене обеда. Ресторан в Литве шокирует туристов стоимостью сходить по нужде

Популярный курорт Паланга в этом году нередко вызывает нарекания от туристов. В первую очередь, людей шокируют цены. Еще одна огромная проблема - общественные туалеты, на это обратил внимание даже известный дизайнер Юозас Статкявичюс, который в свое время шил наряды для Вайры Вике-Фрейберги и президентской четы Литвы. Из-за нехватки отхожих мест можно увидеть ценник с цифрой в полцены неплохого обеда, пишет литовский Delfi.

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Один из туристов рассказал порталу, что обедал с семьей в ресторане PJazz и увидел надпись на двери туалета, что не клиентам ресторана за него надо заплатить 4 евро. "Это стоимость половины пиццы", — говорит мужчина. Он считает, что так ресторан наживается — если у человека нет 4 евро наличными, ему приходится садиться и что-то заказывать.

В ресторане прокомментировали, это стратегическое решение, которое помогает контролировать поток клиентов, поскольку желающих воспользоваться туалетом в ресторане много. "Никто не наживается. Наш ресторан находится рядом с парком батутов, колесом обозрения, пирсом. Просто невозможно: постоянные очереди и грязь. Мы приняли такое решение, чтобы посторонние не ходили. Кроме того, мы не хотим, чтобы нашим гостям пришлось долго стоять в очереди. Поэтому и установили такую высокую цену, это вежливый способ отвадить нежелательных посетителей", — говорит Вилма Пацкявичене, директор компании Verus Gustus, которой принадлежат рестораны PJazz.

Многие туристы жалуются на стоимость отдыха в целом. Например, семья из Вильнюса осталась под большим впечатлением от потраченной суммы денег: "Мы приехали с двумя детьми. Только за 4 ночи в гостинице заплатили 1 тысячу евро. Сходили на колесо обозрения, это развлечение стоило 45 евро. Где вы такие цены видели?".

Foto: Publicitātes foto

По словам семьи, отдыхать в Паланге с детьми тяжело, ведь здесь много развлечений: батуты, игровые аппараты, машины, кинотеатры 5D и прочее.

Билет на колесо обозрения на 1 взрослого человека стоит 15 евро, на ребенка — 10 евро. Билеты для семьи с двумя детьми до 12 лет — 45 евро, с тремя — 50 евро. Несмотря на цены, к аттракциону стоит длинная очередь.

Немало желающих арендовать велосипеды и веломобили. Аренда велосипеда стоит 5 евро в час и 25 евро в сутки, спортивного велосипеда — 7 и 35 евро, велосипеда с детским креслом — 6 и 30 евро, с прицепом — 10 и 50 евро. Стоимость аренды двухместного веломобиля — 12 евро в час, четырехместного — 20 евро, шестиместного — 30 евро.

Сдают в аренду и электрические машинки для детей — 6 евро за 5 минут, парк батутов — 9 евро за 30 минут и 13 евро за час, электрические детские картинги — 5 евро, забрасывание баскетбольного мяча в автомат — 2 евро.