Турист, испортивший стену Колизея, не знал, сколько лет известному объекту
Foto: Kadrs no video

Инцидент с туристом из Великобритании, вырезавшим свое имя и имя своей невесты на стене Колизея в Риме, вызвал широкий резонанс. Иван Димитров принес извинения городу, а также дал удивительное объяснение своего поступка. Он заявил, что не понимал, насколько древней была всемирно известная достопримечательность, прежде чем испортить ее, сообщает New York Post.

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Как ранее сообщалось, 27-летний фитнес-инструктор Иван Димитров из Бристоля вместе со своей девушкой посетили Колизей. Парень не придумал ничего лучше, чем оставить свои имена на стене культурного объекта. Видео, снятое очевидцем всего происходящего и озаглавленное "Турист-**** вырезает имя на Колизее в Риме 6-23-23" ("A**hole tourist carves name in Colosseum in Rome 6-23-23"), было загружено на YouTube 23 июня, после чего распространилось в социальных сетях и вызвало возмущение.

Иван написал письмо мэру Рима Роберто Гуалтиери, в котором попросил прощения за то, что выцарапал ключом "Иван + Хейли 23" на 2000-летнем объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заметке, опубликованной в среду итальянской газетой Il Messaggero, молодой человек утверждает, что ничего не знал о возрасте одного из самых признанных памятников мира.

"Мне рассказали о том, насколько древним является Колизей только после случившегося инцидента, — признался Димитров. — В этих строках я хотел бы принести свои искренние и честные извинения итальянцам и всему миру за ущерб, нанесенный достоянию, которое, по сути, представляет под собой наследие всего человечества".

Адвокат Ивана Димитрова, Александро Мария Тирелли, описала своего клиента как простого незнающего туриста.

"Этот мальчик — прототип иностранца, легкомысленно полагающего, что в Италии разрешено все, даже такие поступки, которые в его собственной стране были бы сурово наказуемы", — сказал Тирелли в интервью Il Messaggero.

Димитров был замечен на вирусном видео в конце прошлого месяца в голубой цветочной рубашке и с ликованием вырезал внутреннюю стену римского каменного амфитеатра, построенного императором Титом в 80 году нашей эры.

Ивану Димитрову, уроженцу города Ловеч, Болгария, может грозить штраф в размере более 15 тысяч евро и тюремное заключение сроком до пяти лет в случае признания его виновным в нанесении ущерба объекту культурного наследия в Италии.

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