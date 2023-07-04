Турист-вандал выцарапал имя своей девушки на Колизее в Риме. Теперь ему грозит тюрьма

Фитнес-инструктору Ивану Димитрову из Бристоля грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере от 13 000 евро за выцарапанную надпись "Иван+Хейли" на стене древнего Колизея в Риме.

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Как известно, 27-летний Иван Димитров и его девушка 33-летняя Хейли Брейси живут вместе недалеко от города Бристоль на юго-западе Англии. Пара решила посетить Колизей и ничего лучше не придумала, как оставить свои имена на стене культурного объекта.

"Эта акция оскорбила всех тех, кто ценит археологию, памятники и историю во всем мире. Я надеюсь, что справедливость восторжествует и виновного накажут по закону", — сказал Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Также он заявил, что с большим нетерпением ждет парламентских дебатов об ужесточении законов для наказания тех, кто разрушает археологическое наследие.

Что именно произошло?



Самая популярная туристическая достопримечательность Италии, почти 2000-летний Колизей, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых известных символов императорского Рима.

Видеозапись инцидента завирусилась в социальных сетях в то самое время, когда римляне начали активно жаловаться на полчища туристов, посетивших город в этом году.

На видео бородатый молодой человек в голубой рубашке в цветочек нацарапал ключом свое имя и имя своей девушки на внутренней стене древнеримского каменного амфитеатра.

Турист Райан Лутц из города Орандж-Сити, штат Калифорния, который снял туриста на видео, разместил видео на YouTube и Reddit. Видео набрало более 1500 просмотров в социальных сетях и было подхвачено итальянскими СМИ.

Лутц сказал, что он "ошеломлен" тем, что кто-то мог испортить такой важный памятник.

После широкого распространения видеозаписи многие видные государственные деятели выступили с резким осуждением инцидента. Санджулиано назвал надпись, вырезанную на почти 2000-летнем Флавианском амфитеатре, "серьезной, недостойной и признаком большой невоспитанности".

Большие штрафы



Этот инцидент - уже четвертый случай в этом году, когда на Колизее появляются подобные граффити. Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что тому, кто несет ответственность за последний эпизод, грозит штраф в размере 13 000 евро и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Министр туризма Даниэла Сантанче сказала, что она надеется, что турист будет наказан, "чтобы он понял всю серьезность этого жеста".

Призывая к уважению культуры и истории Италии, она поклялась: "Мы не можем позволить тем, кто посещает нашу страну, чувствовать, что они могут вести себя подобным образом".

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Это не первый раз, когда туристы пытаются оставить на Колизее свои следы. В 2014 году российский турист был оштрафован на 20 000 евро и приговорен к четырем годам лишения свободы условно за гравировку большой буквы "К" на стене Колизея, пишет Euronews.

В следующем году два американских туриста также были оштрафованы за нанесение ущерба при отягчающих обстоятельствах после того, как они выгравировали свои имена на памятнике.

А в 2020 году ирландский турист был обвинен в вандализме, после того как сотрудники охраны заметили, что он якобы вырезал свои инициалы на древнем сооружении, и сообщили о нем в полицию.