Уют и тепло вдали от города: Шесть домиков, где можно отдохнуть на природе в Литве

Нет лучшего способа отвлечься от суеты зимней городской жизни, чем сбежать на выходные в какой-нибудь спрятавшийся в лесу гостевой домик. И чем дальше от города - тем лучше.

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Отдых на природе хорош по целому ряду причин. Это и улучшение психического и физического состояния, так необходимое всем после пандемии, и другие менее очевидные преимущества полного слияния с природой. Оздоровительные путешествия и выезды на природу сегодня становятся одной из основных тенденций туризма.

Литве есть что предложить любителям природы в поисках покоя и уединения в зимний сезон — здесь есть и бревенчатые домики, спрятанные в лесах, и комфортабельные номера на берегу озера, где можно насладиться успокаивающим эффектом воды, и вполне современные архитектурные решения, утопающие в зелени деревьев.

Избушка в чаще леса

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Когда хочется оказаться вдали от всех в лесной глуши, представляешь себе домик на дереве или избушку Бабы-Яги. Бревенчатый дом EtnoHut был задуман как индивидуальный архитектурный проект. При минимальном занимаемом пространстве в нем достаточно места для комфортного проживания двух гостей. Творческий проект пришелся по душе множеству путешественников, стремящихся ощутить мощь природы на контрасте с маленьким уютным жильем, окруженным двадцатью гектарами густого леса.

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Дальше на северо-востоке страны лежит самый большой региональный парк в Литве — лес Лабанорас с вековыми соснами и чистейшими озерами. InWoods Inkilas — это уютный, хорошо оборудованный деревянный дом, спрятанный в самой чаще леса. Гостям предлагают приобщиться к японскому искусству Синрин-йоку или лесных ванн, успокаивающих нервы и благотворно влияющих на психику благодаря лесным ароматам и шелесту деревьев.

С видом на зимнее озеро

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Тем, кто предпочитает отдых у воды, стоит выбрать The Lake — просторную современную виллу с четырьмя спальнями, расположенную на берегу живописного озера Сисартис в региональном парке Лабанорас. Благодаря открытой планировке, вилла с панорамными окнами и террасой с видом на озеро идеально подойдет для зимнего отдыха на природе с семьей или друзьями.

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Ближе к побережью Балтийского моря, в 10 км от портового города Клайпеда находится уединенный маленький дом площадью 20 кв. м под названием Rest in Forest. Всего в 60 метрах от отеля находится необыкновенно красивое озеро с изумрудной водой. А тем, кто скучает по волнам, стоит доехать до пирса Мелнрагес Молас. Поездка займет меньше получаса и вознаградит вас успокаивающим шумом Балтийского моря.

Природа и современный дизайн

Foto: Publicitātes foto

Одним из удачных и популярных архитектурных решениий для отдыха на природе стали так называемые А-образные строения. В часе езды от столичного Вильнюса расположен интересный с эстетической точки зрения проект DOYOU PLACE. В минималистичных домах с А-образной крышей со светлыми просторными комнатами и традиционной сауной легко почувствовать себя частью заповедного лесного мира. Авторы и владельцы проекта стремились воплотить целостную концепцию единства ландшафта и архитектуры, сохранив все окружающие зеленые насаждения.

Foto: Publicitātes foto

Еще один треугольный лесной дом Miško Namelis расположен в Друскининкае — курортном городе, известном своими ваннами с минеральной водой и лечебными грязями. Дом Miško Namelis представляет собой историческое здание, бережно реконструированное с использованием экологически чистых материалов. Благодаря удобному расположению гости дома могут воспользоваться услугами местного спа-салона, бассейнов с минеральной водой, грязевым ваннам, прогуляться по лесу и найти много других развлечений.

Большинство гостевых домов и баз отдыха принимают гостей круглый год и придают первостепенное значение безопасности. Узнать действующие ограничения в связи с COVID-19 и дополнительную информацию о Литве можно ЗДЕСЬ.